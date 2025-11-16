Kaos kraj Virovitice: Bacao čaše na konobaricu pa se potukao s još četvoricom. Svi su ozlijeđeni

U jednom kafiću u Grubišnom Polju kraj Virovitice došlo je do tučnjave i i verbalnog napada u subotu oko 23.30 sati. Sve je počelo kada je muškarac (38) vrijeđao konobaricu, strankinju i pri tome razbio čašu i pepeljaru, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Nakon toga, izašao je van s mladićem (27), gostom tog kafića, gdje su se nalazili vlasnik (53) i drugi muškarac (30). Između njih je došlo do vrijeđanja, a su se i potukli. Nakon toga, došao je i peti muškarac (31) koji se uključio u tučnjavu.

Kada je došla policija, tučnjava je prestala. Svih pet muškaraca vidljivo je ozlijeđeno, a liječničku pomoć u virovitičkoj bolnici zatražili su 53-godišnjak i 30-godišnjak.

Alkotestom su utvrdili da je 38-godišnjak bio pod utjecajem 1,57 promila, a 27-godišnjak 1,51 promila.

Protiv svih sudionika podnijet će optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira Općinskom sudu u Bjelovaru. Po zaprimanju liječničke dokumentacije o zadobivenim ozljedama nastavit će se daljnje kriminalističko istraživanje.