Kaos na A3: Sudarila se četiri automobila, ima ozlijeđenih

Na autocesti A3 došlo je do prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojoj su sudjelovala četiri vozila, javljaju iz PU brodsko-posavske.

Policija je dojavu zaprimila u 22 sata i 4 minute, a nesreća se dogodila na 166 km sjeverne kolničke trake.

Na mjesto nesreće upućena je Hitna medicinska pomoć i očevidna ekipa. Promet se odvija lijevom pretjecajnom trakom uz prometnu signalizaciju i pojačani oprez.