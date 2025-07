APEL HAK-A

Promet diljem Hrvatske jutros je izuzetno pojačan, a vozači se suočavaju s dugim kolonama, prometnim nesrećama i brojnim radovima, upozorava Hrvatski autoklub.



Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je oko 1 km, dok prema naplati Lučko iz smjera Buzina (A3) kolona doseže čak 6 km. Između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika prometuje se usporeno zbog povećane gustoće prometa. Dodatno, zbog nesreće između čvorova Ravča i Zagvozd u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, kao i na ulazu u tunel Plasina prema Dubrovniku gdje je brzina ograničena na 80 km/h.



Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km i proteže se do Slovenije. Na A3 Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru istoka je oko 4 km, a prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je također oko 6 km. Između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno, uz povremene zastoje.



Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine i održavanje sigurnosnog razmaka. Zbog radova zatvorene su brojne dionice državnih cesta (DC2, DC5, DC29, DC46, DC51, DC200, DC214, DC512, DC546), a na pojedinim dionicama vozi se uz privremenu regulaciju prometa ili obilazno.



Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom zabilježena su višesatna čekanja, osobito za teretna vozila na Bajakovu i Tovarniku. U trajektnim lukama i pristaništima promet je pojačan, a zbog vremenskih uvjeta i povremenih pljuskova mogući su dodatni zastoji.



Zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na snazi je danas do 14 sati, a u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju.



Vozačima se savjetuje da prije puta provjere stanje na cestama putem mobilne aplikacije ili web stranice Hrvatskog autokluba te da redovito slušaju prometne informacije na radiju.