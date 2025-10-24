Obavijesti

OPREZNO U PROMETU

Kaos na cestama u Zagrebu: Na A3 je kolona čak 12 kilometara

Kaos na cestama u Zagrebu: Na A3 je kolona čak 12 kilometara
Zagreb: Zbog nesreće između Jakuševca i Kosnice stvaraju se velike gužve

U samom Zagrebu zbog nevremena promet je zakrčen  na glavnim prometnicama, uključujući Slavonsku aveniju, Zagrebačku cestu, Aveniju Većeslava Holjevca, Držićevu, Vukovarsku i Branimirovu cestu

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Vozila se preusmjeravaju obilaznicom: čvor Jakuševec – autocesta A11 – Zagrebačka cesta – Ulica Rudolfa Fizira – DC 408 – DC 30 – čvor Kosnica.

Zagreb: Zbog nesreće između Jakuševca i Kosnice stvaraju se velike gužve
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog preusmjeravanja na čvoru Jakuševec kolona u smjeru Lipovca proteže se oko 12 kilometara, dok se u smjeru Bregane vozi jednim trakom usporeno, u koloni od približno 7 kilometara.

VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Velika kolona između čvora Lučko i Zagreb zapad
VIDEO Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Velika kolona između čvora Lučko i Zagreb zapad

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava da su kolnici mokri ili vlažni i sklizki. Zbog obilnije kiše i tuče moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8) postoji mogućnost odrona. Zastoji se povremeno očekuju i na dionicama gdje traju radovi. Vozače se poziva na prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te na održavanje sigurnosnog razmaka.

FOTO I VIDEO Galerija užasa kod Rugvice. Vatrogasci spašavali vozača, HAK: Kolona je 6 km
FOTO I VIDEO Galerija užasa kod Rugvice. Vatrogasci spašavali vozača, HAK: Kolona je 6 km

U samom Zagrebu zbog nevremena promet je zakrčen  na glavnim prometnicama, uključujući Slavonsku aveniju, Zagrebačku cestu, Aveniju Većeslava Holjevca, Držićevu, Vukovarsku i Branimirovu cestu. Čitatelji izvještavaju o velikim zastojevima i gužvama u centru grada.

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
