Kaos na cestama u Zagrebu: Na A3 je kolona čak 12 kilometara

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Vozila se preusmjeravaju obilaznicom: čvor Jakuševec – autocesta A11 – Zagrebačka cesta – Ulica Rudolfa Fizira – DC 408 – DC 30 – čvor Kosnica.

Zbog preusmjeravanja na čvoru Jakuševec kolona u smjeru Lipovca proteže se oko 12 kilometara, dok se u smjeru Bregane vozi jednim trakom usporeno, u koloni od približno 7 kilometara.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorava da su kolnici mokri ili vlažni i sklizki. Zbog obilnije kiše i tuče moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8) postoji mogućnost odrona. Zastoji se povremeno očekuju i na dionicama gdje traju radovi. Vozače se poziva na prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te na održavanje sigurnosnog razmaka.

U samom Zagrebu zbog nevremena promet je zakrčen na glavnim prometnicama, uključujući Slavonsku aveniju, Zagrebačku cestu, Aveniju Većeslava Holjevca, Držićevu, Vukovarsku i Branimirovu cestu. Čitatelji izvještavaju o velikim zastojevima i gužvama u centru grada.