GUŽVE NA PRIJELAZIMA

KAOS NA GRANICAMA Kolona na Bajakovu 3 km: Primjenjuje se novi sustav ulaska i izlaska EU

Piše Iva Tomas,
Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice

Novi sustav ulaska i izlaska Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Automatski se bilježe osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor, priopćili su iz Hrvatskog autokluba. 

NIŠTA OVE GODINE HAC: Novi sustav naplate cestarine bit će u ožujku 2027.
HAC: Novi sustav naplate cestarine bit će u ožujku 2027.

Zbog toga, na nekim graničnim prijelazima stvaraju se velike gužve. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza GP Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 3 km. Na GP Stara Gradiška velike gužve su u oba smjera, dok je na GP Slavonski Brod gužva pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. Na GP Maljevac i GP Županja također su gužve su smjeru BiH, vidljivo je na kamerama HAK-a.

- Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice. Pri idućim prelascima, utvrđivanje dosjea obavljat će se usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sustavu, što će povećati razinu sigurnosti.

NESVAKIDAŠNJA INTERVENCIJA BILO JOJ GUSTO! Žena rodila u auto na zaustavnoj traci autoceste kod Hamburga
BILO JOJ GUSTO! Žena rodila u auto na zaustavnoj traci autoceste kod Hamburga
Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava - piše HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'
TVRDI ALEX JONES

BOMBA IZ AMERIKE Melania prekida s Trumpom? 'Saznala je pravu istinu, zna da brod tone'

Kontroverzni komentator Alex Jones tvrdi da Melania Trump napušta svog supruga Donalda, jer "zna da brod tone"
SKANDAL U SPLITU! Ustaški pozdrav i sramotne uvrede na obilježavanju postrojbe HOS-a
POGLEDAJTE FOTKE

SKANDAL U SPLITU! Ustaški pozdrav i sramotne uvrede na obilježavanju postrojbe HOS-a

U Splitu je u petak obilježena 35. obljetnica osnutka IX. bojne HOS-a. Pripadnici IX. bojne HOS-a Rafael vitez Boban okupili su se pred spomenikom na Splitu 3 gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast poginulim i preminulim pripadnicima postrojbe. Orile su se pjesme Marka Perkovića Thompsona i ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Spominjali su novinare, Srbe, četnike, komuniste...
Kaos u Hormuzu. Izašli detalji armagedona u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Kaos u Hormuzu. Izašli detalji armagedona u Libanonu

Danas je 42. dan od početka rata u Iranu. Najavljeni su pregovori između Libanona i Izraela koji bi se trebali održati sljedeći tjedan u SAD-u. Netanyahu najavio da neće biti prekida vatre, Trump zatražio od njega da smanji intenzitet napada na Libanon. Mojtaba Hamenei najavio je prelazak na novu fazu u upravljanju Hormuškim tjesnacem.

