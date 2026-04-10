KAOS NA GRANICAMA Kolona na Bajakovu 3 km: Primjenjuje se novi sustav ulaska i izlaska EU

Novi sustav ulaska i izlaska Europske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prijelazima, kao i na onim pograničnim prijelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet. Automatski se bilježe osobni podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno schengenski prostor, priopćili su iz Hrvatskog autokluba.

Zbog toga, na nekim graničnim prijelazima stvaraju se velike gužve. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza GP Bajakovo u smjeru Lipovca duga je 3 km. Na GP Stara Gradiška velike gužve su u oba smjera, dok je na GP Slavonski Brod gužva pri ulasku u Bosnu i Hercegovinu. Na GP Maljevac i GP Županja također su gužve su smjeru BiH, vidljivo je na kamerama HAK-a.

- Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Europsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci - otisci četiri prsta i fotografija lica - uz podatke iz putne isprave. Ti će se podaci pohraniti u sustav i koristiti prilikom svakog sljedećeg prelaska granice. Pri idućim prelascima, utvrđivanje dosjea obavljat će se usporedbom fotografije lica snimljene uživo s postojećim dosjeom u sustavu, što će povećati razinu sigurnosti.

Sustav se ne primjenjuje na državljane Europske unije, bez obzira na mjesto prebivališta. Hrvatski državljani, kao i ostali državljani država članica Europske unije, koji žive u susjednim zemljama ili bilo kojoj drugoj trećoj zemlji i dalje će prelaziti državnu granicu uz predočenje putne isprave ili osobne iskaznice, bez obveze davanja biometrijskih podataka u okviru ovog sustava - piše HAK.