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OTKRILI GDJE JE PROBLEM

KAOS NA GRANICI Kilometarske kolone na ulazu u Hrvatsku: 'Nisam se pomaknuo 35 sati!'

Piše Antonela Šaponja,
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KAOS NA GRANICI Kilometarske kolone na ulazu u Hrvatsku: 'Nisam se pomaknuo 35 sati!'
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Foto: HAK

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske poručili su da uzrok dugotrajnih čekanja nije rad granične policije, već u carinskom sustavu

Kilometarske kolone kamiona protežu se na graničnim prijelazima iz Bosne i Hercegovine i Srbije prema Hrvatskoj. Vozači na prelazak granice čekaju i po nekoliko dana. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske poručili su da uzrok dugotrajnih čekanja nije rad granične policije.

MUP: Problem je u carinskom sustavu

- Navedena čekanja nisu uzrokovana radom sustava ulaska i izlaska (EES) niti provođenjem granične kontrole od strane policije, već se prvenstveno odnose na postupke iz nadležnosti carinskih i špediterskih službi - navodi se u priopćenju dostavljenom N1.

Foto: HAK

'Nisam se pomaknuo 35 sati'

Posljednji kamion u koloni nalazi se na udaljenosti od 45 minuta vožnje do samog graničnog prijelaza Šid/Tovarnik. Kaos je i na Bajakovu.

- Nisam se pomaknuo s mjesta 35 sati, a nakon toga sam se približio prijelazu za samo 500 metara - rekao je jedan od vozača Aleksandar Jovanović.

Foto: HAK

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