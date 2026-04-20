Kaos na Hvaru: Bježao policiji, vozio ukradeni auto bez dozvole

U četvrtak oko 14 sati u Starom Gradu na otoku Hvaru dogodila se prava filmska potjera nakon što je policijski službenik pokušao zaustaviti vozača kojeg je prepoznao kao višestrukog počinitelja prometnih prekršaja. Riječ je o osobi za koju je policija već znala da mu je ranije ukinuta vozačka dozvola. Policajac mu je izdao jasnu naredbu za zaustavljanje vozila, no vozač se na to nije obazirao. Umjesto toga, nastavio je vožnju i pokušao pobjeći. Policijski službenici krenuli su za njim, ali na sigurnoj udaljenosti, dok je vozač tijekom bijega povećavao brzinu.

U jednom trenutku vozilo se ipak zaustavilo, no tada je situacija postala još kaotičnija. Iz automobila su istrčala dvojica muškaraca i pas, što je dodatno zakompliciralo cijeli slučaj.

Nedugo zatim policija je utvrdila da se radi o vozilu koje je ukradeno. O svemu je odmah obaviješten vlasnik, koji je istoga dana u poslijepodnevnim satima podnio kaznenu prijavu zbog kaznenog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Istraga je nastavila i sljedećeg dana. U petak policija je pronašla i uhitila 30-godišnjaka za kojeg je postojala osnovana sumnja da je povezan s cijelim slučajem. Tereti ga se za dva kaznena djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, a nakon uhićenja predan je pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem otkriveno je da isti muškarac nije stao samo na jednom slučaju. Utvrđeno je da je u veljači i travnju uzimao i koristio tuđa vozila koja su bila ostavljena otključana, a ključevi su se nalazili u automobilima.

Nakon što je ispitan i pušten, protiv njega je podnesen i optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu. Policija je pritom utvrdila da je, osim kaznenih djela, počinio i šest teških prometnih prekršaja.

Među njima se ističe činjenica da je vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola bila ukinuta i oduzeta. Na snazi su mu bile i dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom, no on ih je potpuno ignorirao. Osim toga, nije se zaustavio na naredbu policije te je postupio suprotno postavljenim prometnim znakovima.

Sud nije dugo čekao. Nakon privođenja, prihvaćen je prijedlog policije da mu se odredi zadržavanje. Odmah je upućen u zatvor, gdje će ostati do početka svibnja.

Uz to, uskoro se očekuje i konačna odluka o njegovoj odgovornosti za počinjene prekršaje. Policija je predložila da mu se izrekne maksimalna kazna zatvora u trajanju od 120 dana.