Kaos na Krku: Od Malinske do Krčkog mosta ogromna kolona

Na krku je nastao prometni kaos, kako izvještava HAK kolona je u smjeru kopna od Malinske. Prema aplikaciji Google maps, za 21 kilometar, od Malinske do Krčkog mosta vozačima treba čak 49 minuta.

Foto: Google Maps

Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na obali, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stoji na stranici HAK-a.