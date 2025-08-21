Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, unutrašnjosti i obilaznicama. U korist ne ide ni nevrijeme koje je zahvatilo dio Hrvatske, iz HAK-a upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje
49 MINUTA ZA TAJ POTEZ
Kaos na Krku: Od Malinske do Krčkog mosta ogromna kolona
Na krku je nastao prometni kaos, kako izvještava HAK kolona je u smjeru kopna od Malinske. Prema aplikaciji Google maps, za 21 kilometar, od Malinske do Krčkog mosta vozačima treba čak 49 minuta.
Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima na obali, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.
Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stoji na stranici HAK-a.
