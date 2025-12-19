Obavijesti

VIDEO Kaos na ZG obilaznici: Zbog dviju nesreća stvorila se kolona, jedan čovjek ozlijeđen

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija je potvrdila da ima informaciju o dvije prometne nesreće. Očevid je u tijeku...

Do dvije prometne nesreće došlo je u petak poslijepodne na zagrebačkoj obilaznici (autocesta A3), koje otežavaju prometovanje, potvrdili su iz zagrebačke policije za 24sata.

Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici 00:50
Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici | Video: 24sata Video

Jedna nesreća dogodila se u smjeru zapada kod Rugvice iza 18:20 sati. 

- U nesreći je sudjelovao jedan automobil te je jedna osoba zatražila liječničku pomoć - potvrdili su iz policije.

Tek 15-ak minuta kasnije došlo je i do nesreće na A3 u smjeru istoka i to poslije Jankomira. 

VATROGASCI NA TERENU VIDEO Drama na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica!
VIDEO Drama na A6: Šleper probio ogradu kraj Delnica!

- U nesreći su sudjelovala dva automobila te je, prema sad dostupnim informacijama, nastala materijalna šteta - potvrdila nam je policije.  

Iz Hrvatskog autokluba su također potvrdili da imaju informacija o nesreći na 15. km između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

- Vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko 7 km - rekli su.

