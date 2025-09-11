Iz HAK-a javljaju da se zbog prometne nesreće vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometra po satu
Kaos na zagrebačkoj obilaznici. Kolona od 6 km zbog nesreće
Kolona duga čak šest kilometara nastala je u četvrtak popodne na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Kosnica zbog prometne nesreće, javlja HAK. Dodaju da se vozi jednim prometnim trakom.
- Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Kosnica, na 29. km u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom u koloni dugoj oko 6 km - stoji na HAK-u.
Nešto ranije stvorila se i velika gužva zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica. Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako je riječ o sudaru dva automobila. Iz zagrebačke policije kazali su nam kako su dojavu zaprimili oko 17:35 sati. Okolnosti sudara saznat će se očevidom.
- Sudar se dogodio na obilaznici. Audi zagrebačke registracije se zabio u auto s ukrajinskim tablicama - kazao nam je čitatelj.
