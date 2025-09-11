Kaos na zagrebačkoj obilaznici. Kolona od 6 km zbog nesreće

Kolona duga čak šest kilometara nastala je u četvrtak popodne na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Kosnica zbog prometne nesreće, javlja HAK. Dodaju da se vozi jednim prometnim trakom.

Pokretanje videa... 00:40 Gužva na obilaznici | Video: čitatelj/24sata

- Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Kosnica, na 29. km u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom u koloni dugoj oko 6 km - stoji na HAK-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Prometna nesreća na obilaznici | Video: čitatelj/24sata

Nešto ranije stvorila se i velika gužva zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica. Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako je riječ o sudaru dva automobila. Iz zagrebačke policije kazali su nam kako su dojavu zaprimili oko 17:35 sati. Okolnosti sudara saznat će se očevidom.

- Sudar se dogodio na obilaznici. Audi zagrebačke registracije se zabio u auto s ukrajinskim tablicama - kazao nam je čitatelj.