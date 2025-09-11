Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE SNIMKE

Kaos na zagrebačkoj obilaznici. Kolona od 6 km zbog nesreće

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos na zagrebačkoj obilaznici. Kolona od 6 km zbog nesreće
4
Foto: HAK

Iz HAK-a javljaju da se zbog prometne nesreće vozi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometra po satu

Kolona duga čak šest kilometara nastala je u četvrtak popodne na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Kosnica zbog prometne nesreće, javlja HAK. Dodaju da se vozi jednim prometnim trakom.

Pokretanje videa...

Gužva na obilaznici 00:40
Gužva na obilaznici | Video: čitatelj/24sata

- Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Lučko i Kosnica, na 29. km u smjeru Lipovca, vozi se jednom prometnom trakom u koloni dugoj oko 6 km - stoji na HAK-u.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na obilaznici 00:28
Prometna nesreća na obilaznici | Video: čitatelj/24sata

Nešto ranije stvorila se i velika gužva zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica. Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako je riječ o sudaru dva automobila. Iz zagrebačke policije kazali su nam kako su dojavu zaprimili oko 17:35 sati. Okolnosti sudara saznat će se očevidom.

- Sudar se dogodio na obilaznici. Audi zagrebačke registracije se zabio u auto s ukrajinskim tablicama - kazao nam je čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!
HOROR U AMERICI

Izbo ju je u vlaku. Umirala je sama. Obitelj je molila: Samo nemojte objaviti tu snimku!

Ukrajinka Irina (23) pobjegla je od ratnih strahota. U vlaku u Charlotteu ubio ju je čovjek koji je odavno trebao biti zatvoren. Nitko joj nije htio pomoći. Svi su samo prolazili kraj nje...
Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart
KRIMINAL U HRVATSKIM ŠUMAMA

Brena na svadbi, USKOK u kući: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart

U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 djelatnika Hrvatskih šuma, poduzetnika i nekoliko privatnih tvrtki
Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!
ŠOKANTNO

Pjevač Marko Bošnjak objavio niz šokantnih statusa o ubojstvu Kirka. Prijavljuju ga policiji?!

Bošnjakove objave izbezumile su i naše čitatelje koji su ostali zgroženi viđenim. "Ovo je nešto prejezivo, za svaku osudu", napisao nam je čitatelj nakon što je vidio Bošnjakove poruke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025