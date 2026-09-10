Kaos oko zadarskog Dikla: Inspekcija zabranila odlaganje, Ministarstvo poništilo zabranu

Nezavisni vijećnik u zadarskom Gradskom vijeću Daniel Radeta objavio je u četvrtak odgovor Državnog inspektorata kojim su potvrđene sumnje da odlagalište Diklo radi bez dozvola i da se tamo još uvijek mogu odlagati sve vrste bezopasnog otpada, uključujući i miješani komunalni otpad. Radeta je na društvenim mrežama podijelio svoju sumnju da se otpad iz Varaždina, tzv. bale koje godinama nisu bile zbrinute, dovozi na odlagalište Diklo tako da se prethodno doveze u Bibinje, gdje se "prepakira" i potom odveze u Diklo.

„Inspekcija je na Diklu utvrdila da se odlaže građevni i neopasni proizvodni otpad bez ishođene dozvole za gospodarenje otpadom. Zbog toga je Državni inspektorat izdao rješenje kojim je zabranio odlaganje otpada na Diklu“, navodi Radeta.

No, Ministarstvo zaštite okoliša poništilo je 19. kolovoza to rješenje i obustavilo postupak. Danas imamo apsurdnu situaciju - inspektorat utvrdi da nema dozvole i zabrani odlaganje, a ministarstvo poništi zabranu.

"Nitko pritom ne može objasniti što se konkretno smije odlagati u Diklu, na temelju kojeg akta i tko kontrolira što tamo završava“, tvrdi Radeta.

Dodaje kako na pitanje što se godinama odlagalo u Diklu, odakle je taj otpad dolazio i u kojim količinama, nije dobio nijedan odgovor.

"Umjesto odgovora o otpadu, dobio sam pravno obrazloženje zašto zabrana ne može ostati na snazi. Ako je sve bilo čisto i zakonito, zašto je tako teško pokazati dokumentaciju", pita Radeta.

Sredinom studenoga prošle godine otvoren je Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje, ključni projekt sustava zbrinjavanja otpada u Zadarskoj županiji, vrijedan više od 80 milijuna eura.

Kamioni s miješanim komunalnim otpadom iz Zadarske i dijela Ličko-senjske županije od sada će otpad voziti u CGO, a to znači da nakon 50 godina prestaje odlaganje otpada na Diklu, izjavio je tada gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

Objasnio je da će se na odlagalište Diklo u sljedećih godinu dana i dalje odvoziti dio građevinskog otpada.

U tom razdoblju mora se pripremiti projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju Dikla, koja će ići na trošak Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva, najavio je Erlić.