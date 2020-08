Kaos s testovima: Rezultati kasne, pa propadaju operacije i poslovi, liječnici padaju s nogu

Hrvatska zadnjih dva tjedna ruši rekorde po broju oboljelih u danu, a pritisak na laboratorije nikad nije bio veći. Turisti, pacijenti, povratnici s godišnjeg po četiri dana čekaju rezultate...

<p>Hrvatska je danas opet oborila rekord. S 358 novozaraženih u jednom danu prijeti nam "kritična jesen", od koje strahuju zdravstvo i struka. No, sustav je već na rubu. </p><p>Zbog turista koji se žele prije odlaska kući testirati u Hrvatskoj, zbog Hrvata kojima su njihove tvrtke platile testiranje prije povratka na posao te zbog velikog porasta broja zaraženih, pritisci na hrvatske laboratorije su zadnjih dana golemi. Uza sve to, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" cijela smjena mikrobiologa od 14 ljudi je završila u samoizolaciji, od čega je troje njih za sada pozitivno na virus. </p><p>- Imali smo zaostatak od 2000 neobrađenih testova. Sad smo na manjem broju, jer radimo s bolnicom ‘Franom Mihaljevićem’, tako da ćemo uskoro doći do obrade u roku od 48 sati, a od ponedjeljka ćemo se vratiti na stari tempo nalaza u roku od 24 sata optimističan je Zvonimir Šostar, ravnatelj Zavoda. </p><p>Proteklih dana iz više zavoda za javno zdravstvo upućeni su vrlo glasni apeli da su njihovi djelatnici na izmaku snaga i da zaprimaju daleko više zahtjeva za testiranje od onog što mogu obraditi. Voditelj Službe za javno zdravstvo NZJZ-a “Andrija Štampar” i epidemiolog iz vladinog Znanstvenog savjeta za covid-19 Branko Kolarić medijima je još prije desetak dana rekao da su djelatnici Štampara premoreni, kazavši kako ljudi padaju s nogu od umora. </p><p>On je tada pozvao da se hitno zaposle novi ljudi, kazavši kako na burzi imamo dosta nezaposlenih sanitarnih inženjera koji bi sad mogli pomoći. Spomenuo je i moguću preraspodjelu ljudi iz bolnica s odjela koji su manje opterećeni. I voditeljica Službe za epidemiologiju splitskog NZJZ-a Diana Nonković je priznala novinarima:</p><p>“Mi samo možemo reći da smo zaista na izmaku snaga. Covid je počeo još tijekom zime, a nastavit će se i ovu zimu...”</p><p>Osječani se žale da se ondje preko vikenda testiranja ne provode, pa netko tko je testiran u četvrtak, a rezultate testa mora dobiti u roku 48 sati, u ponedjeljak ima bezvrijedan test i mora ga ponoviti. Javila nam se i žena iz Zagreba koja je već tjedan dana samoinicijativno u samoizolaciji jer čeka nalaz testa na koronu.</p><p><br/> - Imala sam blage simptome, no nisam htjela riskirati da, ako sam zaražena, donesem virus kolegama u firmu. Prošle srijedu bila sam kod svoje doktorice, a ona me uspjela naručiti u Novi Zagreb u šator na testiranje u subotu. No ondje me nisu imali u subotu zavedenu, ne znam zašto, ali ipak su uzeli brisove. I još nema nalaza - rekla je. </p><p>- Ma ovo je kaos. Sustav se ne ponaša profesionalno, na terenu je nered, a radi se o zdravlju svih nas, nečemu što bi svima trebalo biti najvažnije - dodala je naša sugovornica. </p><p>Liječnici opće prakse nam pojašnjavaju kako se u prosjeku na termin na testiranje čeka od 3 do 4 dana i preporuka je ljudima da budu doma. Za to im nije propisana samoizolacija jer epidemiolog nazove, recimo, šator u Novom Zagrebu, gdje se testira, i oni im daju termin telefonom. Inače, samo u “Dr. Fran Mihaljević” strojevi mogu obraditi dnevno do 1500 uzoraka. Split, koji je pod velikim pritiskom zbog velikog porasta oboljelih, ima i dobre vijesti. </p><p>Stigla su im dva nova aparata za testiranje korone pa sada ih ukupno imaju tri koja u danu mogu obraditi do 1000 uzoraka. Do sada su uspijevali testirati dnevno do 100 ljudi. Što je više oboljelih, to je više i njihovih kontakata pa epidemiolozi posljednjih dana imaju pune ruke posla da ih sve “pohvataju”. </p><p>Uzimaju se uzorci, ali jednostavno se ne stignu svi obraditi u jednom danu pa se na rezultate čeka i po nekoliko dana. To najveći problem stvara turistima koji pri ulasku u svoju matičnu zemlju moraju imati negativan nalaz koji ne smije biti stariji od 48 sati. No često na rezultate testa čekaju i do 72 sata. Također, to stvara problem i Hrvatima koji rade u inozemstvu. Jedan takav primjer zadesio je radnike koji su morali na terenski rad u Finsku. Testirali su se u ponedjeljak, a let im je bio jučer. Nalazi nisu bili gotovi.</p><p><br/> - Ukrcali smo se svejedno jer moramo otići na rad. Tamo ćemo onda u izolaciju i čekat ćemo nalaze iz Hrvatske. Te nalaze moramo pokazati njima. Nakon toga moramo još četiri dana biti u izolaciji i obaviti drugi test pa tek onda smijemo ići raditi. Valjda se neće ti naši testovi oduljiti. Nadam se da ćemo ih dobiti što prije. Treba shvatiti i te ljude. Puno rade. Po cijeli dan su u tim kombinezonima, zaista su se predali maksimalno. Goleme su gužve bile na testiranjima - kaže jedan od radnika. </p><p>Osim što kašnjenje testova onemogućuje odlazak u druge zemlje, navodno se pojavio i problem što neki ljudi nisu evidentirani da se nalaze u samoizolaciji. Jedna djelatnica noćnog kluba u Makarskoj kaže nam kako je to njezinim kolegama izazvalo probleme.</p><p>- Tri prijateljice i ja radimo u jednom noćnom klubu u Makarskoj. Jedna od prijateljica i ja radimo na studentski ugovor, a ostale prijateljice je gazda uredno prijavio da su zaposlene. Mi smo morale ići na testiranje 12. kolovoza. Nije bilo iznimke, morali smo svi ići. Rekli su nam tad da će rezultati biti sljedećeg dana. Nekima su javili, nekima nisu - tvrdi djelatnica...</p>