Kaos u Albaniji: Prosvjednici zapalili ministarstvo, policija uzvratila suzavcem

Albanska interventna policija upotrijebila je u subotu suzavac, vodene topove i gumene metke kako bi rastjerala prosvjednike koji su bacali kamenje na policajce i zapalili ulazna vrata ministarstva poljoprivrede u glavnom gradu Tirani. Prosvjedi predvođeni studentima, potaknuti nezadovoljstvom zbog korupcije u vlasti, nedostatka radnih mjesta i loših obrazovnih standarda, rasplamsali su se u središtu Tirane i proširili na druge gradove ovaj mjesec.

Tisuće ljudi odazvale su se pozivima organizatora upućenima studentima i ostalima diljem Albanije da sudjeluju na subotnjem skupu. Skupine koje predstavljaju sveučilišne profesore, umjetnike i oporbene stranke izrazile su svoju podršku.

Prosvjednici koji zahtijevaju ostavku premijera Edija Rame zapalili su vladine zgrade, banke, razbili prozore trgovina i vadili kamene ploče s pločnika kako bi ih bacali na policiju.

Napadnuto je nekoliko vladinih zgrada, privedeni su deseci demonstranata, a ozlijeđeno je više od 300 prosvjednika i policajaca, priopćile su vlasti.

Nemiri, koji su uslijedili nakon višemjesečnih uglavnom mirnih ljetnih prosvjeda protiv razvoja luksuznog projekta na obali, iza kojeg stoji Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa,predstavlja dosad najveći izazov za Ramu, koji je na vlasti od 2013. godine a prošle je godine osvojio četvrti mandat.

Prosvjednici su se okupili u subotu oko 14 sati ispred ministarstva obrazovanja te su počeli bacati kamenje na policiju.

Policija ih je odbila te su se prosvjednici raspršili na nekoliko lokacija u gradu.

- Albanci su se probudili - rekao je 28-godišnji prosvjednik Daniel Tahiri, koji je vladu opisao kao "diktaturu odjevenu u ruho demokracije".

Još jedna prosvjednica, Orgeta Likaj, rekla je da ljudi žele da Rama zna da ga Albanci više ne žele zbog korupcije i skandala.