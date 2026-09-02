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SUD JE KAZNIO

KAOS U AVIONU U ZADRU Pijana Britanka (35) vikala, vrijeđala policiju pa udarila policajku!

Piše Antonela Šaponja,
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KAOS U AVIONU U ZADRU Pijana Britanka (35) vikala, vrijeđala policiju pa udarila policajku!
Zadar: Ryanairov avion za Zadar sudario se s drugim avionom na aerodromu u Dublinu | Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Žena je odbijala suradnju s osobljem i policijom, kao i alkotestiranje, iako je bila vidno pod utjecajem alkohola. Tijekom postupanja vrijeđala je i omalovažavala policijske službenike

Pijana 35-godišnja Britanka napravila je kaos u zrakoplovu na letu iz Zadra prema Birminghamu. Vikom i galamom narušavala je javni red i mir te uznemiravala druge putnike. Policija je dojavu službenih osoba aviokompanije zaprimila u ponedjeljak oko 17.10 sati.

Po dolasku policijskih službenika Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar utvrđeno je da je riječ o 35-godišnjoj državljanki Velike Britanije, izvijestili su iz PU zadarske.

Žena je odbijala suradnju s osobljem i policijom, kao i alkotestiranje, iako je bila vidno pod utjecajem alkohola. Tijekom postupanja vrijeđala je i omalovažavala policijske službenike, nakon čega je uz uporabu sredstava prisile privedena u policijske prostorije.

Tamo se nije smirila. Nastavila je s protupravnim ponašanjem i pružanjem aktivnog otpora, pokušavajući spriječiti policajce u obavljanju službene radnje.

U jednom je trenutku nogom udarila policijsku službenicu, koja je pritom lakše ozlijeđena.

Britanka je zbog naročito drskog i nepristojnog ponašanja te vrijeđanja i omalovažavanja službenih osoba privedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Sud ju je nakon saslušanja kaznio s 1400 eura.

No tu problemi za nju nisu završili. Zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi protiv nje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je protiv 35-godišnjakinje postupala i prema odredbama Zakona o strancima.

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