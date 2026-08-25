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Vatrena stihija hara

Kaos u Grčkoj: U nekoliko sati izbilo gotovo 40 požara, Atena se prži na 40 stupnjeva

Piše HINA,
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Kaos u Grčkoj: U nekoliko sati izbilo gotovo 40 požara, Atena se prži na 40 stupnjeva
Foto: Louisa Gouliamaki
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Gotovo četrdeset novih požara izbilo je diljem Grčke unutar nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci u utorak

Najveći požar gori na otoku Salamini, nedaleko od glavnog grada Atene, prema vatrogascima. Na otoku je najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, kazali su vatrogasci na terenu.

Vatra se probila kroz klanac, a gasili su ga brojni protupožarni zrakoplovi i helikopteri.

Također, raspoređene su velike postrojbe profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca, objavila je državna televizija ERT.

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Zbog suše je rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok, prema grčkoj civilnoj zaštiti.

Temperature u središtu Atene su u utorak dosegle 40 Celzijevih stupnjeva, a prognozira se da će se trenutni toplinski val održati do početka idućeg tjedna.

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