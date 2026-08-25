Kaos u Grčkoj: U nekoliko sati izbilo gotovo 40 požara, Atena se prži na 40 stupnjeva

Najveći požar gori na otoku Salamini, nedaleko od glavnog grada Atene, prema vatrogascima. Na otoku je najveća baza grčke ratne mornarice. Baza nije ugrožena, kazali su vatrogasci na terenu.

Vatra se probila kroz klanac, a gasili su ga brojni protupožarni zrakoplovi i helikopteri.

Također, raspoređene su velike postrojbe profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca, objavila je državna televizija ERT.

Zbog suše je rizik od požara u velikom dijelu Grčke i dalje visok, prema grčkoj civilnoj zaštiti.

Temperature u središtu Atene su u utorak dosegle 40 Celzijevih stupnjeva, a prognozira se da će se trenutni toplinski val održati do početka idućeg tjedna.