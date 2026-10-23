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LJUDI bez telekomunikacija

Kaos u Istri! Namjerno rezali optičke kabele, provalili u banku i oštetili bankomat

Piše HINA,
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Kaos u Istri! Namjerno rezali optičke kabele, provalili u banku i oštetili bankomat
Optički kabel | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
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Policija istražuje niz incidenata u Poreču, uključujući oštećenje optičkih kabela i provale u banke, što je uzrokovalo prekid telekomunikacijskih usluga i materijalnu štetu.

Istarska policija dovršila je očevid prekida telekomunikacijskih usluga na području Poreštine do kojega je došlo, utvrđeno je, zbog namjerno oštećenih optičkih kabela na dvije lokacije u Poreču, a dovršeni su i očevidi provale u banku u Poreču te oštećenja bankomata u Svetom Lovreču. Očevidom je u petak potvrđeno da su tijekom noći oštećeni optički kabeli u Ulici Mate Vlašića i Vukovarskoj ulici u Poreču. Time je pravnim osobama iz Zagreba pričinjena materijalna šteta od nekoliko desetaka tisuća eura. Zbog oštećenja kablova na području Poreča tijekom dana bio je otežan telekomunikacijski promet.

Ustvrdivši kako još nije potvrđeno jesu li ovi događaji međusobno povezani, policija je navela i kako je očevidom utvrđeno da je u banku na Partizanskom šetalištu u Poreču nepoznati počiniteljprovalio kroz ugostiteljski objekt. Najprije je provalio u ugostiteljski objekt, a potom kroz njega ušao u poslovnicu banke, iz koje je otuđio određene predmete. Policija nije precizirala o kojim se predmetima radi niti kolika je nastala šteta. 

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U Svetom Lovreču nepoznati je počinitelj na Gradskom trgu aktivirao pirotehničko sredstvo postavljeno s vanjske strane bankomata, kojim je oštetio njegov vanjski dio. Visina materijalne štete nastale pravnoj osobi iz Umaga zasad nije poznata. 

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja te tragati za počiniteljem ili počiniteljima.

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