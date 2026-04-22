Kaos u Karlovcu: S tegljača ispale gajbe Karlovačkog piva

Karlovačka policija potvrdila nam je informaciju kako je u srijedu poslijepodne zaprimljena dojava o nezgodi u prometu. U karlovačkoj četvrti Novi centar na najprometnijem kružnom toku u gradu, koji se nalazi kod gradske tržnice, u srijedu su iz tegljača ispale gajbe Karlovačkog piva s bocama od pola litre, pri čemu su se brojne boce razbile, zbog čega su automobili morali voziti nogostupom. Neslužbeno se doznaje da je bilo rasuto 80 do stotinu gajbi, nakon čega je prometnica bila puna razbijenog stakla, no iz policije su rekli da nema ozlijeđenih niti prijavljene štete na vozilima.

Jedan prolaznik pokušao je uzeti jednu od ispalih gajbi, no policajac ga je u tome spriječio.

- Sa šlepera su se prosule gajbe i to je izazvalo kolaps u prometu, velike kolone - govori nam čitatelj.

Dojavu o rasipanju tereta zaprimili su u 15,14 sati, rečeno je u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave karlovačke koja je najavila očevid.

Policija je na terenu, a što je uzrok nezgodi pokazat će službeni policijski očevid.