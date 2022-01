Kazahstan, najveća i rudama najbogatija zemlja u srednjoj Aziji, na rubu je revolucije. Sve je počelo prije tri dana prosvjedima zbog udvostručene cijene zemnog plina, a eskaliralo je danas kada su mase prosvjednika u nekoliko gradova počele razoružavati policiju i uništavati zgrade državnih institucija. Traže odlazak političkog vodstva koje Kazahstanom vlada još od raspada Sovjetskog Saveza.

Predsjednik je pozvao građane da budu razumni i ne povode se za provokacijama, za koje tvrdi da dolaze iz zemlje i inozemstva.

- Pozivi na napadanje civilnih i vojnih ustanova potpuno su nezakoniti. To je zločin, a za njim može slijediti kazna. Vlast neće pasti. Mladima poručujem: nemojte si uništiti život. Nemojte zatrovati život ni svojim bližnjima. Svi zakoniti zahtjevi koje ste uputili bit će pomno proučeni, rekao je predsjednik Kasim-Žomart Tokajev.

Prosvjednici nisu poslušali predsjednika, nego su postali još agresivniji. Danas su provalili u gradsku skupštinu u najvećem gradu Almatiju i zapalili je. Stigle su i snimke na kojima se vidi kako razoružavaju policiju koja je trebala suzbiti prosvjede.

U nekadašnjem glavnom gradu Almatiju (bivša Alma Ata) razjareni prosvjednici ruše Nazarbajevljeve spomenike, zauzeli su niz državnih zgrada pa i gradsku upravu, ali i tamošnji međunarodni aerodrom.

Mediji javljaju kako se ne zna što će biti s letovima za Minsk i Moskvu, a iz tih gradova već su obustavili svoje letove prema Kazahstanu. U zemlji je nekoliko prorežimskih tv postaja prestalo s radom, a studiji nekih od njih su pobunjenici uništili, dok su zaposlenici bježali pred razjarenim pobunjenicima.

Prosvjednicima su se pridružili i radnici najvećeg metalurškog zavoda u Kazahstanu u gradu Balkaš. Prosvjedi se šire zemljom, a u Kazahstanu je isključen internet, a ne rade ni mobiteli.

Vlada je podnijela ostavku, no u političkom sustavu te države ona je niža činovnička razina. Prema ustavu najmoćniji je predsjednik. No iza Tokajeva stoji službeni Otac Nacije, Nursultan Nazarbajev, donedavni de facto diktator po kojem je za njegova života nazvan glavni grad Kazahstana. Osamdesetjednogodišnji Nazarbajev 2019. povukao se na mjesto čelnika nacionalnog vijeća za sigurnost. Protivnici tvrde da njegov klan i dalje diktira život u Kazahstanu, piše HRT.

U gradu Žanaozenu u Magnistauskoj oblasti, gdje su prosvjedi počeli, aktivisti su uputili pet zahtjeva: smjena režima, provedba demokratskih izbora u svim regijama Kazahstana, povratak ustava iz 1993., zaštita građanskih aktivista od kaznenog progona i dolazak na vlast čovjeka izvan kruga sadašnje vlasti.

Predsjednik je katastrofu pokušao zaustaviti smjenjivanjem Nazarbajeva s preostale formalne dužnosti. Položaj kazahstanskog Oca Nacije u ovom trenutku nije jasan.

- Kao čelnik države i od danas predsjednik Vijeća za sigurnost, namjeravam djelovati maksimalno žestoko, poručio je Tokajev.

Rudno bogatstvo Kazahstana ilustrira se izrekom da pod zemljom ima cijelu Mendeljejevljevu tablicu kemijskih elemenata. No iznad zemlje to se baš i ne vidi. Prema ruskoj Novoj gazeti, velik dio, ako ne i većina stanovništva, prima do 300 dolara mjesečno.