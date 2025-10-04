Kaos u Londonu: Policija uhitila stotine prosvjednika protiv zabrane propalestinske skupine

Londonska policija uhitila je stotine prosvjednika zbog podrške zabranjenoj propalestinskoj skupini na prosvjedu u subotu koji se održao unatoč zahtjevima da se otkaže nakon smrtonosnog napada u sinagogi u Manchesteru.

Dvije osobe su ubijene u napadu u sjeverozapadnom engleskom gradu u četvrtak, a policija je ustrijelila napadača, Britanca sirijskog podrijetla za kojeg je protuteroristička policija rekla da je možda bio inspiriran ekstremističkom islamističkom ideologijom.

Organizatori su odbili zahtjeve policije i vlade da otkažu subotnje demonstracije, koje su bile najavljene prije napada, u znak prosvjeda protiv zabrane propalestinske skupine Palestine Action prema zakonima protiv terorizma.

Britanski premijer Keir Starmer u subotu ujutro je pozvao na smirenost poručivši na platformi X da "poziva sve koji razmišljaju o prosvjedu ovog vikenda da prepoznaju i poštuju tugu britanskih Židova."

Foto: Toby Melville/REUTERS

"Ovo je trenutak žalosti. Nije vrijeme za poticanje napetosti i nanošenje daljnje boli. Vrijeme je da se držimo zajedno", rekao je.

Policija je uhitila prosvjednike na trgu Trafalgar u središtu Londona dok su ispisivali slogane na transparentima kojima su podržavali Palestinsku akciju, koja je zabranjena u srpnju nakon što su članovi provalili u zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Policija je izjavila da je uhićeno 442 ljudi - otprilike polovica broja uhićenih na sličnom prosvjedu u rujnu.

Gomila od više od 1000 ljudi pljeskala je i klicala uhićenima dok ih je policija provodila kroz gomilu bez otpora. Promatrači su policajcima skandirali "sram vas bilo".

Foto: JACK TAYLOR/REUTERS

Šest osoba uhićeno je odvojeno nakon što su razvili transparent Palestinske akcije na Westminsterskom mostu ispred parlamenta.

Demonstracije su najnovije u nizu prosvjeda protiv zabrane iskazivanja podrške Palestinskoj akciji tijekom kojih su uhićene prosvjednika.