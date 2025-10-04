Obavijesti

News

Komentari 3
NEREDI NA ULICAMA

Kaos u Londonu: Policija uhitila stotine prosvjednika protiv zabrane propalestinske skupine

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Kaos u Londonu: Policija uhitila stotine prosvjednika protiv zabrane propalestinske skupine
3
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS

Šest osoba uhićeno je odvojeno nakon što su razvili transparent Palestinske akcije na Westminsterskom mostu ispred parlamenta...

Londonska policija uhitila je stotine prosvjednika zbog podrške zabranjenoj propalestinskoj skupini na prosvjedu u subotu koji se održao unatoč zahtjevima da se otkaže nakon smrtonosnog napada u sinagogi u Manchesteru.

Dvije osobe su ubijene u napadu u sjeverozapadnom engleskom gradu u četvrtak, a policija je ustrijelila napadača, Britanca sirijskog podrijetla za kojeg je protuteroristička policija rekla da je možda bio inspiriran ekstremističkom islamističkom ideologijom.

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU U Gazi je 3000 Hamasovaca? London će priznati Palestinu
U Gazi je 3000 Hamasovaca? London će priznati Palestinu

Organizatori su odbili zahtjeve policije i vlade da otkažu subotnje demonstracije, koje su bile najavljene prije napada, u znak prosvjeda protiv zabrane propalestinske skupine Palestine Action prema zakonima protiv terorizma.

Britanski premijer Keir Starmer u subotu ujutro je pozvao na smirenost poručivši na platformi X da "poziva sve koji razmišljaju o prosvjedu ovog vikenda da prepoznaju i poštuju tugu britanskih Židova."

Protest against the British government's ban on Palestine Action in London
Foto: Toby Melville/REUTERS

"Ovo je trenutak žalosti. Nije vrijeme za poticanje napetosti i nanošenje daljnje boli. Vrijeme je da se držimo zajedno", rekao je.

Policija je uhitila prosvjednike na trgu Trafalgar u središtu Londona dok su ispisivali slogane na transparentima kojima su podržavali Palestinsku akciju, koja je zabranjena u srpnju nakon što su članovi provalili u zračnu bazu i oštetili vojne zrakoplove.

Policija je izjavila da je uhićeno 442 ljudi - otprilike polovica broja uhićenih na sličnom prosvjedu u rujnu.

Gomila od više od 1000 ljudi pljeskala je i klicala uhićenima dok ih je policija provodila kroz gomilu bez otpora. Promatrači su policajcima skandirali "sram vas bilo".

Protest against the British government's ban on Palestine Action in London
Foto: JACK TAYLOR/REUTERS

Šest osoba uhićeno je odvojeno nakon što su razvili transparent Palestinske akcije na Westminsterskom mostu ispred parlamenta.

Demonstracije su najnovije u nizu prosvjeda protiv zabrane iskazivanja podrške Palestinskoj akciji tijekom kojih su uhićene prosvjednika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...
U Križevcima ga ubili stršljenovi
STRAŠNO

U Križevcima ga ubili stršljenovi

U slučaju uboda stršljena, stručnjaci savjetuju da se kao prva “samopomoć” stavi hladni oblog na mjesto uboda, eventualno krema na bazi antihistaminskog djelovanja ili kortikosteroidna krema
DETALJI STRAVE Mlada vozačica na Krku zabila se u autobus! Poginula je na mjestu nesreće
IMALA JE 21 GODINU

DETALJI STRAVE Mlada vozačica na Krku zabila se u autobus! Poginula je na mjestu nesreće

Unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, mlada vozačica preminula je na mjestu prometne nesreće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025