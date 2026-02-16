Kaos u Novom Sadu: Maskirani muškarci studentu razbili glavu, napali novinare i građane

Napeta večer u Novom Sadu pretvorila se u nasilje. Tijekom prosvjeda zbog obilježavanja 200. obljetnice Matice srpske, ispred Srpskog narodnog kazališta došlo je do fizičkog sukoba u kojem je ozlijeđeno najmanje troje studenata, a napadnut je i novinar.

Prema navodima reporterke N1, skupina muškaraca koja se nalazila među pristašama SNS-a nasrnula je na studente. Vrijeđali su ih, udarali i šutirali, a mete su postali i novinari koji su pokušali zabilježiti događaj. Jednom novinaru razbijen je mobitel, a zadobio je i udarac u lice.

Studentica koja je svjedočila napadu ispričala je da su ona i njezini kolege bili meta starijih muškaraca. Kaže da su ih gurali i udarali nogama te da je uspjela pobjeći iz gužve.

Liječnici i studenti Medicinskog fakulteta koji su pružali pomoć ozlijeđenima potvrdili su da su zbrinuli troje mladih ljudi, uglavnom s ozljedama glave. Navode da su studenti stabilno.

Napetosti su eskalirale dok su se ispred kazališta okupljale dvije skupine – sudionici prosvjeda i pristaše vlasti koje su došle na svečanost.

Policija je između njih postavila dva kordona, no dio studenata uspio je doći do platoa prije nego što su barijere uspostavljene. Tada je, prema navodima s terena, došlo do napada maskiranih muškaraca.

Neposredno prije incidenta snimljen je trenutak kada pristaše SNS-a, odnosno zaposlenici javnih poduzeća, okupljenim građanima viču da su 'ustaše', javlja Nova.rs.

Filozofski fakultet u Novom Sadu objavio je da su napadnuta četiri njihova studenta i zatražio reakciju policije.