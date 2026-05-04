KAOS U OPĆINI MARINA Izbila velika tučnjava, policija privela načelnika, više ljudi ozlijeđeno

Prava drama izbila je večeras u općini Marina gdje su cjelodnevne napetosti kulminirale fizičkim sukobom. Došlo je do naguravanja i tučnjave među okupljenima, a prema dostupnim informacijama ima i ozlijeđenih. Na teren je intervenirala policija koja je privela više osoba kako bi smirila situaciju. Među privedenima je i načelnik Ante Mamut, kojeg su, kako se doznaje, odveli svega desetak minuta prije njegovog uključenja u emisiju Otvoreno na HRT-u. Sve se događa u jeku afere oko ilegalnog groblja u mjestu Mitlo.

Na spornom zemljištu izgrađena je mrtvačnica, a potom i privatno groblje, i to bez potrebnih dozvola. Potvrđeno je i da su ondje već obavljena dva ukopa, što je dodatno podiglo tenzije. Država sada traži rješenje za ovaj slučaj, a među opcijama se spominje i legalizacija, iako zakon jasno zabranjuje privatna groblja.

U emisiji su se potom oglasili i stručnjaci te predstavnici institucija.

- Prije svega bih htio pozvati na smirivanje tenzija. Nije vrijeme za prepucavanja, nego da svi zajedno počnemo raditi na rješavanju ove situacije - rekao je ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tomislav Jukić.

Istaknuo je kako razumije napetosti u maloj sredini, ali naglašava da je ključno pronaći konkretno rješenje.

- Znao sam da postoji groblje koje je ilegalno, ali me iznenadilo da su već izvršena dva ukopa. To je nešto što nismo očekivali, istaknuo je, dodajući da slijedi nadzor nad komunalnim sustavom.

Upozorio je i na problem vlasništva zemljišta. - U zemljišnim knjigama kao vlasnik je upisana treća osoba koja je, čini se, davno preminula. Pitanje je tko je uopće vlasnik te parcele, upozorio je.

Dotaknuo se i sumnji u prodaju grobnih mjesta. - Građevinska firma koja je radila grobnice ne može prodavati pravo korištenja grobnog mjesta. To može samo općina ili komunalno poduzeće, naglasio je.

Govoreći o mogućem rješenju, Jukić je rekao: - Treba vidjeti je li tamo uopće predviđeno groblje prostornim planom. Ako jest, idealno bi bilo da općina otkupi zemljište ili ide u izvlaštenje, ishodi dozvole i plati kazne.

No, upozorava da ishod nije siguran. - Ne mogu reći hoće li to biti moguće jer je upitno tko je radio projekt i je li sve u skladu s pravilnicima - dodao je u Otvorenom.

Jasno je naglasio i zakonski okvir. - Ne postoji nikakva opcija da se osnuje privatno groblje u Hrvatskoj. Groblja su komunalna djelatnost i u nadležnosti su lokalne samouprave.

Posebno zanimljivim smatra tajming cijelog slučaja. - Kako se to dogodilo, to je vrlo zanimljiva situacija, rekao je, podsjetivši da je dio groblja otvoren neposredno prije izmjena zakona.

Dodaje da je riječ o presedanu. - Koliko je meni poznato, ovo je jedini ovakav slučaj u Hrvatskoj, novo groblje izgrađeno bez građevinske dozvole.

Zaključuje da općinu čeka velik posao. - Jako puno posla za sve, najviše za općinu. Preskakali su korake i sada će ih morati sve napraviti i platiti kazne. Upitno je hoće li groblje uopće moći ostati na toj lokaciji.

O situaciji je govorila i predstavnica iz Varaždina, direktorica Parkova Jelena Sekelj, koja kaže da ju je cijeli slučaj šokirao.

- Moram priznati da je u sredini iz koje dolazim, iz Varaždina, to jednostavno nezamislivo. U ovom sektoru sam od 2007. godine i ovo je prvi takav primjer za koji sam čula - rekla je.

Naglasila je važnost dostojanstva groblja. - Groblje nije samo mjesto ukopa, ono je mjesto sjećanja i poštovanja. Grad i građani ga održavaju s velikim pijetetom.

Opisala je i kako izgleda sustavno planiranje. - Išlo se u izradu detaljnog plana uređenja. Izrađivač je bio Arhitektonski fakultet, a plan je donijelo Gradsko vijeće 2008. godine. Predvidio je ukope za sljedećih 30 godina.

Sličan stav iznio je i zamjenik gradonačelnice Rijeke Vedran Vivoda. - Moram priznati da sam začuđen da je do toga uopće došlo. U Rijeci je to apsolutno nezamislivo. Naš sustav je uređen - rekao je.

Govorio je i o kapacitetima riječkih groblja. - Sedam groblja su starija i praktički su popunjena. Trenutačno aktivna površina iznosi nešto više od 350 tisuća četvornih metara, dok za proširenje imamo još oko 200 tisuća.

Dodao je da se razmatra i krematorij. - Trenutačno nema službenog projekta, ali smo u fazi inicijalne analize.

Na kraju je upozorio na pravila korištenja grobnih mjesta. - Postoje obveze korisnika. Ako se o grobu ne brine, može se i oduzeti.