Kaos u prometu oko Zagreba: Sudar kod Rugvice na A3, kod Popovca kolona duga čak 4 km

Na autocesti A3 oko 8 sati došlo je do sudara, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće vozi se usporeno po dva traka.

Foto: HAK

Na istoj autocesti, u zoni radova kod Rugvice i Otoka Svibovskog, promet je dodatno otežan i stvaraju se povremeni zastoji.

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb, kod čvora Sveta Helena, zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom u smjeru Goričana, dok je prema Zagrebu između Popovca i Zagreba istok kolona duga oko četiri kilometra.

Foto: HAK

Gustoća prometa povećana je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se također vozi usporeno uz povremene zastoje.

Magla i mokri kolnici dodatno otežavaju promet u širem zagrebačkom području, a zbog obilnije kiše ponegdje se na kolnicima zadržava voda. Hrvatski autoklub upozorava vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja.