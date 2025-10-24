Kilometarska je kolona kod Popovca u smjeru Zagreba na A4, a kod čvora Rugvica došlo je do sudara u smjeru Bregane na A3.
Kaos u prometu oko Zagreba: Sudar kod Rugvice na A3, kod Popovca kolona duga čak 4 km
Na autocesti A3 oko 8 sati došlo je do sudara, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće vozi se usporeno po dva traka.
Na istoj autocesti, u zoni radova kod Rugvice i Otoka Svibovskog, promet je dodatno otežan i stvaraju se povremeni zastoji.
Na autocesti A4 Goričan–Zagreb, kod čvora Sveta Helena, zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom u smjeru Goričana, dok je prema Zagrebu između Popovca i Zagreba istok kolona duga oko četiri kilometra.
Gustoća prometa povećana je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se također vozi usporeno uz povremene zastoje.
Magla i mokri kolnici dodatno otežavaju promet u širem zagrebačkom području, a zbog obilnije kiše ponegdje se na kolnicima zadržava voda. Hrvatski autoklub upozorava vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+