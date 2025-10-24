Obavijesti

News

Komentari 0
SUDARI, RADOVI, GUŽVE

Kaos u prometu oko Zagreba: Sudar kod Rugvice na A3, kod Popovca kolona duga čak 4 km

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u prometu oko Zagreba: Sudar kod Rugvice na A3, kod Popovca kolona duga čak 4 km
Foto: HAK

Kilometarska je kolona kod Popovca u smjeru Zagreba na A4, a kod čvora Rugvica došlo je do sudara u smjeru Bregane na A3.

Na autocesti A3 oko 8 sati došlo je do sudara, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Zbog prometne nesreće vozi se usporeno po dva traka.

Foto: HAK

Na istoj autocesti, u zoni radova kod Rugvice i Otoka Svibovskog, promet je dodatno otežan i stvaraju se povremeni zastoji.

Na autocesti A4 Goričan–Zagreb, kod čvora Sveta Helena, zbog nesreće se vozi jednim prometnim trakom u smjeru Goričana, dok je prema Zagrebu između Popovca i Zagreba istok kolona duga oko četiri kilometra.

Foto: HAK

Gustoća prometa povećana je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se također vozi usporeno uz povremene zastoje.

Magla i mokri kolnici dodatno otežavaju promet u širem zagrebačkom području, a zbog obilnije kiše ponegdje se na kolnicima zadržava voda. Hrvatski autoklub upozorava vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti, drže veći razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'
OGLASILA SE I POLICIJA

Vrapče potresa ubojstvo Đurđice (42). Susjedi: 'U šoku smo...' Kuma: 'Bile smo bliske, užas...'

Cijela je situacija užasna, Đurđice više nema, a i dijete je u istom danu ostalo bez roditelja, kaže kuma ubijene Đurđice...
STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari
UŽAS U ZAGREBU

STRAVA U ZAGREBU Ubio ženu pa sebe. Tijelo joj našli u šikari

Pretragom stana pronađen je papirić na kojem je bilo navedeno selo na području Strmca Odranskog. Na tu lokaciju se potom zaputila policija.
Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'
KAOS U METROPOLI

Strašno nevrijeme pogodilo je Zagreb, jak vjetar čupao stabla: 'Oštećeno je i nekoliko auta'

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka. Vjetar je rušio stabla i na Volovčici. Nevrijeme je poharalo i druge dijelove države

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025