MOGUĆI SU ODRONI

Kaos u prometu zbog kiše i vjetra: Skliski kolnici, magla i obustavljen pomorski promet

Piše HINA,
Kaos u prometu zbog kiše i vjetra: Skliski kolnici, magla i obustavljen pomorski promet
Split: Jugo u jačanju donijelo probleme pomorcima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a zbog vjetra u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije: ﻿Ploče-Trpanj, ﻿Šibenik-Kaprije-Žirje, ﻿Makarska-Sumartin,﻿ Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj.

OPREZNO! HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije
HAK: Kolnici su mokri i skliski, u prekidu su i trajektne linije

U prekidu su i katamaranske linije: ﻿Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, ﻿﻿Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj﻿, ﻿Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, ﻿Vis-Hvar-Milna-Split, ﻿Šibenik-Žirje-Kaprije, ﻿Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik.

Također u prekidu su brodske linije: Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava﻿, ﻿﻿﻿Zadar-Sali-Zaglav-Zadar,﻿ ﻿Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik﻿, ﻿Orebić-Korčula.

