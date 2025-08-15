Kaos u Srbiji: Suzavac, baklje pa i pucanj, deseci ozlijeđenih, među uhićenima i Hrvat (23)

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći. Višemjesečna politička i društvena kriza i prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pristaša vladajuće Srpske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.

"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.

Dačić je rekao da se uhićenja nastavljaju i da će odgovarati svi koji su napali policiju.

U sukobima s policijom ozlijeđeni su i brojni demonstranti, ali se zasad ne znaju podaci i procjene koliko ih je zatražilo liječničku pomoć.

Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je - prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama - policija najčešće ignorirala.

U Beogradu pretučen zastupnik: "Šipkama su me udarali po glavi"

Među ozlijeđenima je i zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović kojeg je, prema priopćenju SSP-a i njegovom svjedočenju desetak "batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke" u četvrtak u 22 sata na raskrižju Kneza Miloša i Birčaninove napala šipkama i teško ozlijedila. Zbog posjekotine na glavi i obilnog krvarenja pomoć su mu ukazali medicinski volonteri na prosvjedu.

Mitrović je ispričao da ga je, bez ikakvog povoda, napalo sedam ili osam maskiranih muškaraca. "Zaletjeli su se na mene, a kad sam im rekao da sam zastupnik, rekli su da ih to ne zanima i počeli me krvnički udarati šipkama po glavi i nogama", rekao je.

"Počeli su me maltretirati i vrijeđati. Kad sam shvatio da nemaju pojma što rade i da to može završiti jako loše, sklonio sam se i pobjegao, jer sam vidio da imam posla s ljudima koji očito nisu pri sebi", dodao je Mitrović.

Za napad je okrivio vlast: "Ovo je rezultat rada i politike režima koji se raspada u nasilju. Kad vlast nesmetano angažira SNS-ove huligane da brutalno tuku mirne građane, to je slom države. Nikoga nisam provocirao, mirno sam stajao i prosvjedovao, ali su huligani imali nalog da prebiju svakoga brutalno. Bio sam među ljudima koji imaju izuzetno teške ozljede. Ovo ne smije biti Vučićeva Srbija, jer je diktator čija vlast ide kraju spreman primijeniti najstrašnije nasilje. Nećeš se izvući od odgovornosti, ni ti ni tvoje falange."

Prosvjede u četvrtak navečer obilježilo je i demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Prema objavama medija, demolirane su prostorije gradskog i još dva lokalna novosadska odbora SNS-a.

Većina mlađih prosvjednika koji su sudjelovali u tom napadu bila je maskirana kapuljačama, a u stranačkim prostorijama nije bilo pristaša SNS-a odakle su srijedu ispaljivali pirotehnička sredstva ka prosvjednicima.

Predsjednik stranke Miloš Vučević nazvao je napad "divljačkim".

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom uključenju za provladinu TV Informer rekao da "pobjeđuju ljudi i ideje, a ne prostorije" i ocijenio kako se sad "u Europskoj uniji ne mogu praviti da to nisu vidjeli",

Reporteri beogradskih medija izvijestili su da su na policajce u kordonima nasrtali uglavnom maskirani mlađi muškarci s namjerom da izazovu reagiranje policije.

Policija je u Novom Sadu i Beogradu potisnula prosvjednike poslije ponoći i situacija se smirila.

Novi prosvjedi očekuju se i u petak navečer.