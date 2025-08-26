Kaos u Švicarskoj: Mladić (17) poginuo u policijskoj potjeri, izbili žestoki neredi na ulicama

Grad Lausanne u Švicarskoj pogođen je valom nereda nakon što je 17-godišnjak poginuo u ranim jutarnjim satima tijekom policijske potjere. Prema policijskom priopćenju, mladić je u nedjelju oko 4 sata ujutro vozio ukradeni skuter kada je izgubio kontrolu nad vozilom prelazeći preko ležećih policajaca i udario u zid garaže. Policijski automobil pratio ga je s uključenim plavim svjetlima, no s udaljenosti većoj od stotinu metara. Unatoč pokušajima reanimacije, mladić je preminuo na mjestu nesreće.

Švicarski mediji navode da je poginuli bio migrantskog podrijetla, što je dodatno potaknulo napetosti između imigrantskih zajednica i lokalnih vlasti. Već do večernjih sati u nedjelju, u četvrti Prélaz okupilo se više od stotinu maskiranih tinejdžera. Bacali su vatromet na policajce, palili i prevrtali kante za smeće, a oštećen je i jedan autobus. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima, dok su vatrogasci gasili više požara.

Neredi su eskalirali kada je na licu mjesta napadnut lokalni vijećnik Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller. U objavi na društvenim mrežama opisao je kako ga je okružilo desetak do petnaest osoba i fizički napalo. „Dobro sam, ali grad moramo vratiti pod kontrolu“, poručio je Schaller.

Stranka SVP, poznata po oštrom protivljenju imigraciji, ponovno je pozvala na strože mjere regulacije dolaska novih stanovnika. Dok gradske vlasti apeliraju na smirivanje situacije, neredi su se nastavili i u ponedjeljak, što ukazuje da napetosti u Lausannei i dalje ne jenjavaju.