Obavijesti

News

Komentari 3
NAPALI I POLITIČARE

Kaos u Švicarskoj: Mladić (17) poginuo u policijskoj potjeri, izbili žestoki neredi na ulicama

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Kaos u Švicarskoj: Mladić (17) poginuo u policijskoj potjeri, izbili žestoki neredi na ulicama
Foto: X

Nakon što je 17-godišnjak poginuo u policijskoj potjeri, grad potresaju neredi. Mladi migranti su na ulicama, policija odgovara suzavcem, a političari pozivaju na red

Grad Lausanne u Švicarskoj pogođen je valom nereda nakon što je 17-godišnjak poginuo u ranim jutarnjim satima tijekom policijske potjere. Prema policijskom priopćenju, mladić je u nedjelju oko 4 sata ujutro vozio ukradeni skuter kada je izgubio kontrolu nad vozilom prelazeći preko ležećih policajaca i udario u zid garaže. Policijski automobil pratio ga je s uključenim plavim svjetlima, no s udaljenosti većoj od stotinu metara. Unatoč pokušajima reanimacije, mladić je preminuo na mjestu nesreće.

Švicarski mediji navode da je poginuli bio migrantskog podrijetla, što je dodatno potaknulo napetosti između imigrantskih zajednica i lokalnih vlasti. Već do večernjih sati u nedjelju, u četvrti Prélaz okupilo se više od stotinu maskiranih tinejdžera. Bacali su vatromet na policajce, palili i prevrtali kante za smeće, a oštećen je i jedan autobus. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima, dok su vatrogasci gasili više požara.

'ISMIJAVALA VJERU' Političarka iz BiH izrešetala sliku Marije i Isusa, sad joj prijeti kazna od 15.000 eura
Političarka iz BiH izrešetala sliku Marije i Isusa, sad joj prijeti kazna od 15.000 eura

Neredi su eskalirali kada je na licu mjesta napadnut lokalni vijećnik Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller. U objavi na društvenim mrežama opisao je kako ga je okružilo desetak do petnaest osoba i fizički napalo. „Dobro sam, ali grad moramo vratiti pod kontrolu“, poručio je Schaller.

Stranka SVP, poznata po oštrom protivljenju imigraciji, ponovno je pozvala na strože mjere regulacije dolaska novih stanovnika. Dok gradske vlasti apeliraju na smirivanje situacije, neredi su se nastavili i u ponedjeljak, što ukazuje da napetosti u Lausannei i dalje ne jenjavaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025