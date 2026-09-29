KAOS U TRILJU Potukli se na ulici, policija privela osam ljudi

Zbog fizičkog sukoba u utorak u Trilju policija iz Sinja je privela osam muškaraca i nad njima provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija u utorak navečer. Do sukoba je došlo oko 15,55 sati u Trilju u ulici sv. Mihovila.

Policajci Policijske postaje Sinj odmah su po zaprimljenoj dojavi o sukobu izašli na mjesto događaja i u postaju doveli osam osoba nad kojima je u tijeku kriminalističko istraživanje, rekli su u policiji. Dodali su kako se od tih osam osoba nad trojicom provodi istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje.

Dvije osobe, kako navodi poliicja, koje su imale vidljive površinske ozlijede odbile su da ih se odvede na pružanje liječničke pomoći.