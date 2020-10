Kaos u vukovarskoj srednjoj školi, nastavnici bijesne: HDZ nam je izabrao ravnateljicu

'Županija od ovih izbora napravila farsu, narugala se demokratskim procesima, pokazala nepoštovanje prema nastavnicima koji su svoj glas dali najboljem kandidatu', kazao je jedan od profesora

<p>Predstavnici grupe radnika i nastavnika Ekonomske škole Vukovar održali su ispred zgrade škole tiskovnu konferenciju u kojoj su izvijestili javnosti kako je u toj školi, na nemoralan način, proveden i okončan reizbor ravnatelja te da je na čelno mjesto u toj ustanovi došla podobna, a ne stručna osoba koju je zapravo postavio HDZ.</p><p>"Naš osnivač, Županija Vukovarsko-srijemska, nama je nametnula ravnateljicu Jelenu Vinaj suprotno volji i izboru radnika i nastavnika. Na taj način je Županija od ovih izbora napravila farsu, narugala se demokratskim procesima, pokazala nepoštovanje prema nastavnicima koji su svoj glas dali najboljem kandidatu, profesoru Miroslavu Grahovcu. On u ovoj školi radi 18 godina i jedini mu je 'nedostatak' što nije ni u jednoj stranci", kazao je u uvodu profesor Tomislav Lešić koji, kao i ostali nastavnici u školi, na majici nosi natpis 'Miroslav Grahovac je moj ravnatelj'.</p><p>Županija je natječaj za izbor ravnatelja objavila krajem kolovoza no, ubrzo nakon toga Županija je smijenila dva člana školskog odbora koje su ranije imenovali. Smijenjeni članovi nisu dobili nikakvo objašnjenje zašto su smijenjeni, a profesorima u školi je već to sugeriralo predstojeće malverzacije.</p><p>Škola inače ima sedam članova školskog odbora; nastavničko vijeće ima 2 glasa, skup radnika ima 1, vijeće roditelja ima 1 i Županija kao osnivač ima 3 glasa.</p><p>"Kada su došli izbori nastavničko vijeće i skup radnika su se, između četiri kandidata, odlučili za Grahovca koji je iz Vukovara, smatrajući ga iznimno dobrim organizatorom posla jer se kao takav i dokazao. Većinskim odabirom Grahovca za Županiju je nastao problem. Kandidat kojega su oni htjeli na mjestu ravnatelja je njihova stranačka kolegica i morali su djelovati. Naša škola ima 12 hrvatskih i 12 srpskih razreda. Svaki razred ima svog roditelja kao predstavnika, dakle 24 glasa. Koalicija HDZ-SDSS koja egzistira na državnoj razini, egzistira i u našoj školi pa je sve to odrađeno tako da većinu glasova, njih 14, među članovima roditeljskog vijeća dobije kandidatkinja Vinaj. Preostala je još sjednica školskog odbora koja je bila zakazana za 30.9. ali je odgođena za 6.10. Kao uvod u tu sjednicu, sat vremena prije sjednice iz Županije dolazi školi obavijest da je Županija ponovno smijenila dva člana školskog odbora i imenovala dva nova. Na toj sjednici sva su tri člana školskog odbora ispred Županije glasovala za kandidatkinju koju je Županija forsirala, a znakovito je i to da su sva tri člana školskog odbora škole ujedno i djelatnici Županije", pojasnili su profesori koji podržavaju Grahovca.</p><p>Ističu kako je do sada bila uobičajena praksa da osnivač podrži njihovog odabranog kandidata i tako poštiva odluku djelatnika škole.</p><p>"Od 58 ljudi u kolektivu Grahovac je dobio 24 glasa, a trećeplasirana Vinaj 9. Kolega Grahovac je u našoj školi profesor, voditelj smjene, satničar, član odbora za državnu maturu, a to je bila i ona. On je sve odrađivao besprijekorno, a kod nje je uvijek bilo problema. Pozicija ravnatelja je zahtjevna, na pet godina. Ravnatelj ne vodi klupe i stolice nego učenike, nastavnike, projekte. Muku mučimo sa upisima djece u školi, nema učenika, ljudi ostaju bez posla, treba nam sposoban ravnatelj, odgovoran, poduzetan. Mi nastavnici birali smo njega jer smatramo da je u on u tome najbolji. Zašto je sada osnivač Županija odlučila ignorirati naše mišljenje, a do sada je ono bilo relevantno" pita se profesorica Tomislava Vijant dodajući kako će ona u školi, na majici, stalno nositi natpis da je</p><p>Grahovac njen ravnatelj iako podijeljeni glasovi u školi sada stvaraju mučnu atmosferu. Profesori u Ekonomskoj školi se nadaju da ministar Radovan Fucks neće odobriti imenovanje novoj ravnateljici iako je ono, u principu, provedeno na zakonit način, ali nemoralan.</p><p>"Najviše mi je žao što je ovakav rasplet događaja zapravo poruka našim učenicima da je jedino važna stranačka iskaznica; ne sposobnost, nego podobnost. Kako stati pred učenike pa im govoriti o poštenju i pravdi", kazao je Grahovac dodajući kako nije čudo što toliko mladih odlazi iz Hrvatske kad vide da svojim trudom i zalaganjem, svojim radom, ne mogu sebi osigurati uspjeh i dostojanstven život u svojoj domovini.</p><p>Pobunu profesora Ekonomske škole podržao je i dožupan Damir Barna čije dijete pohađa tu školu.</p><p>"Ovo je zakonit izbor, ali praksa je nemoralna i što je najgore to se događa i u još nekim školama u Županiji, na isti način. To je uvreda za sve građane Vukovara i institucije. Ljudi u školskom odboru su razriješeni bez ikakvog opravdanja. Nisu ovo nikakvi demokratski procesi nego one man show", kazao je Barna, inače bivši član HDZ-a.</p><p>"Vrednovali smo programe svih kandidata za ravnatelja i odlučili smo se za bolji. Članove školskog odbora smo mijenjali jer smo, zbog situacije za Covidom, željeli biti sigurni da će na sjednici biti kompletan saziv školskog odbora. Zakonski, možemo mijenjati članove odbora i tri puta, osim toga podržali smo mišljenje roditelja. Ne bih ulazio u špekulacije tko je i da li je vršio utjecaj na roditelje" rekao je župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić.</p>