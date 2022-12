Kaos za vikend: Pripremite se na jake kiše, bujične poplave, grmljavinsko nevrijeme i snijeg

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je u četvrtak objavio upozorenje za nadolazeći period zbog mogućnosti jakih kiša, bujičnih poplava te snijega.

U prognozi za danas, DHMZ navodi kako će većinom biti oblačno mjestimice s kišom, dok će na Jadranu biti i pljuskova s grmljavinom te da je ponegdje moguća i obilna oborina, posebice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Najmanje kiše, navode, očekuje se u Slavoniji.

- Vjetar slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Duž obale će puhati jako i olujno jugo i južni vjetar, krajem dana na sjevernom dijelu u slabljenju. Najviša temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C - navode.

Na snazi je meteoalarm za cijelu Hrvatsku, osim za zagrebačku i osječku regiju. Za gospićku i riječku regiju na snazi je narančasti meteoalarm zbog jake kiše i žuti zbog vjetra i grmljavinskog nevremena.

Također, zbog jake kiše, vjetra i grmljavinskog nevremena je na snazi žuti meteoalarm za ostala područja.

Stiže snijeg, DHMZ upozorava na jake kiše

Što se subote tiče, DHMZ navodi kako će većinom biti oblačno s kišom i pljuskovima, a obilne oborine očekuju se u Dalmaciji. U drugom dijelu dana će zahladiti, ponajprije u gorskim krajevima te će kiša prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača.

- Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu jačat će bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, na Jadranu između 10 i 15 °C. Danju od 5 do 9, a na moru između 14 i 18 °C - navode.

I za sutra je skoro za cijelu Hrvatsku izdan meteoalarm, izuzev osječke regije. U većini zemlje bit će obilnih kiša, a u gorskim krajevima moguće je i da snijeg napada više od 5 centimetara.

- Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama - navode iz DHMZ-a.

Snijeg i u nizinama tijekom vikenda

Podsjetimo, DHMZ je u četvrtak objavio upozorenja zbog obilnih oborina te su naveli kako se kasnije tijekom petka očekuju intenzivne i obilne oborine što može uzrokovati poplave.

- Posebno valja istaknuti područje Rijeke i šire okolice sa zaleđem gdje možemo očekivati iznimno velike količine oborina - naveli su.

A što se snijega tiče, njega se očekuje potkraj subote i u noći na nedjelju kada će početi pritjecati i znatno hladniji zrak. Do nedjelje navečer očekuje se i stvaranje znatnijeg snježnog pokrivača, ponajprije u gorju gdje će napadati vjerojatno i više od 20 centimetara, a snijega će biti i u nizinama, ponajviše središnje i istočne Hrvatske, ponegdje moguće i uz stvaranje snježnog pokrivača.

