Kaos zbog Vučićevih ‘batinaša’: Srbija nije dozvolila ulazak Crnogorcima u zemlju?

Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu u srijedu podgorički mediji.

Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Izvor tog lista tvrdi da se radi o „privremenoj mjeri koja će kratko trajati“.

Granična policija Srbije vratila crnogorske državljane sa prelaza Gostun i Dračenovachttps://t.co/5cSThvyuwh pic.twitter.com/dzFo4s5PYf — RTCG (@RTCGme) June 3, 2026

Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU – Zapadni Balkan na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Svi putnici čarter s tog leta kasnije su istim letom vraćeni u Beograd, priopćila je policija.

List Vijesti navodi da su među njima osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi.

Njegova vladajuća Srpska napredna stranka angažira ih za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju prosvjeda podrške vlastima.