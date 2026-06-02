Obavijesti

News

Komentari 0
NAPETO NA GRANICI

Kaos zbog Vučićevih ‘batinaša’: Srbija nije dozvolila ulazak Crnogorcima u zemlju?

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos zbog Vučićevih ‘batinaša’: Srbija nije dozvolila ulazak Crnogorcima u zemlju?

Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac. Izvor tog lista tvrdi da se radi o „privremenoj mjeri koja će kratko trajati“.

Građani Crne Gore ne mogu prijeći granicu sa Srbijom, što je odgovor vlasti u Beogradu na protjerivanje više od 80 srpskih državljana s tivatskog aerodroma zbog ugrožavanja crnogorske nacionalne sigurnosti, pišu u srijedu podgorički mediji.

Prema listu Vijesti, od 19,30 sati nijedan Crnogorac nije prešao u Srbiju preko graničnih prijelaza Gostun, Jabuka i Dračenovac.

Izvor tog lista tvrdi da se radi o „privremenoj mjeri koja će kratko trajati“.

Crnogorski mediji su ranije u srijedu javili da je policija zabranila ulazak u zemlju osobama iz Srbije koje su doputovale u Tivat zbog navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU – Zapadni Balkan na kojem će sudjelovati i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Svi putnici čarter s tog leta kasnije su istim letom vraćeni u Beograd, priopćila je policija.

List Vijesti navodi da su među njima osobe optužene za teška kaznena djela, a koje oporbeni mediji i aktivisti u Srbiji godinama označavaju kao bliske Vučićevoj vladi.

Njegova vladajuća Srpska napredna stranka angažira ih za mitinge, osiguranje stranačkih prostorija i organizaciju prosvjeda podrške vlastima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'
NANIZALO SE SLUČAJEVA NA JUGU

Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi
STRUČNJACI ZA 24SATA

VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi
Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'
OPRAŠTAJU SE OD NJEGA

Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026