Kaotične scene u Ceuti nakon prodora migranata: 'Europa je moj san. Pokušat ću ponovno'

Nakon masovnog pokušaja ulaska migranata u španjolsku enklavu Ceutu, situacija se u gradu postupno smiruje, no u susjednom marokanskom Fnidequ vlada kaos. Tisuće ljudi koji nisu uspjeli ostati u Europi ili su vraćeni preko granice sada se iscrpljeni vraćaju na mjesto odakle su krenuli, dok grad pod jakim policijskim osiguranjem nalikuje izvanrednom stanju.

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Pokretanje videa... VIDEO Migranti u Ceuti | Video: 24sata/Reuters

Kako piše Deutsche Welle, u Fnidequ su plaže ograđene, a pripadnici marokanske nacionalne policije raspoređeni su gotovo na svakom uglu. Zvukovi sirena, policijski zvižduci, povici mladih ljudi te posljedice nereda obilježavaju grad koji je do prije nekoliko dana bio mirno ljetovalište.

Među onima koji se ne odriču pokušaja prelaska granice je 25-godišnji Hamza iz Tangera. Kaže da je još u subotu pokušao doplivati do Ceute, ali tvrdi da su ga po dolasku pretukli španjolski vojnici, a potom i marokanski policajci.

- Pokušat ću ponovno. Plaća koju imam u tekstilnoj industriji nije dovoljna za život, a Europa je moj san - rekao je.

Foto: Violeta Santos Moura

Mnogi migranti koji su vraćeni iz Ceute tvrde da su danima bili bez hrane i vode te da su ih vlasti tjerale iz grada. Stotine ljudi vraćaju se preko litica uz graničnu ogradu, dok su na plažama i dalje razbacane njihove osobne stvari. Više osoba izgubilo je život tijekom pokušaja prelaska, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti veći jer se još traga za nestalima.

Među njima je i 21-godišnja studentica Hajine iz Fesa, koja kaže da više nikada neće pokušati prijeći granicu. Do Fnideqa je stigla mopedom, a zatim zaplivala prema Ceuti nakon što je na društvenim mrežama pročitala glasine da je granica otvorena.

Foto: Violeta Santos Moura

- Vratila sam se jer su nas tretirali kao pse. Nije bilo hrane, sve trgovine bile su zatvorene - ispričala je kroz suze.

Situaciju dodatno otežava činjenica da su brojni restorani, kafići i trgovine u Fnidequ zatvoreni zbog straha od pljačke. Oni koji rade strogo kontroliraju ulazak gostiju, pa migranti teško dolaze i do hrane, čak i kada imaju novca.

Foto: Violeta Santos Moura

Stručnjaci smatraju da je ovako velik migrantski val bio moguć samo uz prešutno dopuštenje marokanskih vlasti te ga povezuju s novom političkom krizom između Maroka i Španjolske oko Zapadne Sahare. Prema procjenama, prema Ceuti je krenulo više od 50.000 ljudi, što ovu krizu čini znatno većom od one iz 2021. godine.

Posljedice se već osjećaju i u lokalnom gospodarstvu. Turisti otkazuju ljetovanja, trgovci bilježe velike gubitke, a brojni zaposlenici iz ugostiteljstva i drugih djelatnosti napustili su radna mjesta kako bi pokušali prijeći u Europu.

Foto: Violeta Santos Moura

Očekuje se da će tijekom tjedna ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije održati izvanredni sastanak na kojem će pokušati usuglasiti zajednički odgovor prema Maroku kako bi se spriječilo ponavljanje slične migrantske krize.

Uz korištenje AI-ja