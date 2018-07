Kapetanu Draganu umanjili su kaznu: Očekujem da me puste

Vrhovni sud umanjio je kaznu Draganu Vasiljkoviću, poznatijem kao kapetan Dragan, zbog ratnog zločina nad hrvatskim vojnicima i civilima s 15 na jedinstvenu pravomoćnu kaznu od 13,5 godina zatvora.

U pravomoćnoj presudi od 12. lipnja, koja je u petak objavljena na internetskoj stranici Vrhovnog suda, stoji da je djelomično prihvaćena Vasiljkovićeva žalba. Za prve dvije točke optužnice izrečene su mu kazne od po sedam godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 13 godina i šest mjeseci.

U ostalim dijelovima Vrhovni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu koju je splitski Županijski sud objavio 26. rujna prošle godine.

Vasiljković je osuđen zbog ratnog zločina u kninskoj tvrđavi i pri napadu na Glinu, dok je zbog nedostatka dokaza na splitskom sudu oslobođen optužbe da je naredio ubojstvo dvojice nepoznatih zarobljenih hrvatskih vojnika u veljači 1993. u Bruškoj kraj Benkovca.

Tijekom suđenja je dokazano da je Vasiljković kao zapovjednik Jedinice za posebne namjene u sastavu paravojnih srpskih postrojbi, odnosno zapovjednik Nastavnog centra za obuku pripadnika specijalnih postrojbi Alfa, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije. Tako je tijekom lipnja i srpnja 1991. u zatvoru na kninskoj tvrđavi mučio, zlostavljao i usmrćivao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije.

Isto tako je i tijekom srpnja 1991. godine u Glini, u dogovoru sa zapovjednikom tenkovske jedinice JNA, izradio plan napada na tamošnju policijsku postaju te prigradsko naselje Jukinac, sela Gornji i Donji Viduševac, a potom i njihovo zauzimanje. Za vrijeme napada oštećeni su i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, pljačkana imovina, te ubijeni i ranjeni civili od kojih i jedan strani novinar.

Kapetan Dragan, koji ima srpsko i australsko državljanstvo, uhićen je prije 12 godina u Australiji gdje je živio pod lažnim imenom i bio trener golfa. U srpnju 2015. izručen je Hrvatskoj. Od početka je negirao kaznena djela koja su mu se stavljala na teret i tvrdio da su svjedoci lažno iskazivali.

Vasiljković nakon smanjenja kazne očekuje puštanje na slobodu i najavljuje ustavnu tužbu

Odvjetnik Dragana Vasiljkovića, Tomislav Filaković, kazao je da bi nakon što je Vrhovni sud smanjio kaznu njegovu branjeniku na 13,5 godina, u što se računa i vrijeme provedeno u ekstradicijskom i istražnom zatvoru, on uskoro trebao biti pušten na slobodu, ali i da će nastaviti pravnu bitku pred višim sudovima kako bi dokazao svoju nevinost.

- Moj klijent neće biti zadovoljan. On će zahtijevati da se ide s ustavnom tužbom i nastavkom postupka pa i pred sudom u Strasbourgu, jer želi da se utvrdi – ako je kriv treba dobiti zasluženu kaznu, a ona ne može biti manja od 20 godina, a ako nije onda se netko treba ispričati za ovu blamažu koja se dogodila. Jer evidentno je da to nije primjerena kazna takvom zločincu kakvim je on prikazan - kazao je Filaković u izjavi Hini.

- U Hrvatskoj je u vrijeme pokretanja postupka bila politička klima da ga se treba osuditi, a onda se dogodilo da je Vasiljković izručen, a nitko se nije nadao da će se to dogoditi. Zapravo siguran sam da nitko nije očekivao da će ga Australija ikada izručiti. Kada se to dogodilo naš sud je bio zatečen i dogodila se 'alibi' presuda i mislim da ona ne odražava stanje postupka - dodao je Filaković.