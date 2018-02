Kapetanu duge plovidbe pet godina za pokušaj pljačke banke

Vrlo sam bogat i novac mi nije potreban pa to otpada kao motiv razbojstva. Osim toga taj dan uopće nisam bio u Zagrebu. Da je policija samo pogledala preko GPS-a i locirala mi mobitel, lako bih dokazao da sam se taj dan nalazio u Zadru i da sam sa svog broja kontaktirao. Od devet do skoro podne sa poznanicima sam bio u Zadru u Baumaxu na rasprodaji i to bi se lako utvrdilo da su uzete i pregledane videokamere iz te trgovine, kazao je u svojoj obrani Bošković.

Banku je pokušao orobiti 25. studenog 2016. U 18.50 sati maskiran kapom i šalom, navodi se u optužnici, ušao je u poslovnicu PBZ-a u kojoj su bili zaštitar (61), građanin i pet zaposlenika banke. Bošković je prišao zaštitaru i udario ga, nakon čega je došlo do kraćeg naguravanja u kojem je ispalio hitac u strop. Potom je bez plijena otišao iz banke pri čemu je izgubio kapu.

- Nikad nisam sporio da je pronađena kapa moja, ali rekao sam da sam je izgubio dan prije toga u tramvaju nakon sukoba s dvojicom Roma. Jedan od njih iz džepa mi je uzeo kapu i šal – rekao je Bošković. Na kapi nađenoj na cesti u blizini banke, nađen je Boškovićev DNK. Također .se na nadzornim snimkama vidi da je kapa ispala muškarcu koji je istrčao iz banke nakon neuspjelog razbojstva. Da je upravo Bošković počinitelj kazali su i svjedoci koji su ga prepoznali sa stopostotnom sigurnošću.

- Nema dvojbi da ste vi počinili djelo koje vam se stavlja na teret. Otegotna okolnost je što ste upotrijebili vatreno oružje pri čemu je lako moglo doći do propucavanja. Pokazali ste i veliku grubost kad ste napali zaštitara, a osim toga već ste osuđivani za teška kaznena djela. Olakotna okolnost su vaša životna dob i to što je djelo ostalo u pokušaju - kazao je u obrazloženju presude sudac Županijskog suda u Zagrebu Tomislav Juriša koji je Boškovića nepravomoćno osudio na pet godina zatvora.

Bošković je i 2011. osuđen u Zadru zbog pokušaja teškog ubojstva i krađe, a prije toga je suđen zbog prijevare. U Zadru mu se 2013. sudilo i zbog četiri oružane pljačke u kojima je zajedno sa supočiniteljem odnio milijun kuna.