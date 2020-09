Kaptol zavijen u crno: 'Bili su to radišni i dobri ljudi. U šumi su ih našli Ivičini sinovi, u šoku su...'

<p>Kaptol, malo mjesto nedaleko od Požege u podnožju Papuka zavijen je u crno. U jednom danu poginula su dvojica mještana koja su u četvrtak u poslijepodnevnim satima pošla u šumu po ogrjevno drvo. Tuga i nevjerica je među stanovnicima, koji nerado pričaju o nesreći, ali iskreno žale za <strong>Ivom </strong>(74) i <strong>Ivicom Vidačićem</strong> (52).</p><p>- Bili su to radišni ljudi, jako dobri sumještani koji su gledali svoga posla. Nemamo riječi opisati iznenađenje nakon što smo čuli za tragediju – rekli su u Kaptolu.</p><p>Cijela obitelj je na okupu u djedovoj kući u središtu Kaptola. U tuzi su i nevjerici, nespremni za bilo kakav razgovor.</p><p>- Ni mi ne znamo što se zaista dogodilo, samo znamo da njih više nema – rekli su uplakani članovi obitelji i ispričali se što nisu u stanju nešto više reći.</p><p>Niti policija nema više informacija o tome što se zaista dogodilo. Slažu mozaik cijelog događaja.</p><p>- Očevid nesreće još uvijek traje, neslužbeno mogu reći da će biti obdukcija tijela nakon koje bi mogli doći do nekih spoznaja, jer u pitanju je šuma, šumska cesta, a u blizini nije bilo očevidaca – rekao je <strong>Goran Matijević</strong>, djelatnik za odnose s javnošću PU Požeško slavonske.</p><p>Ivica Vidačić, umirovljeni je policajac, otac je četvero djece. Najstarija kćer je tek završila srednju školu, dvojica sinova su srednjoškolci, a najmlađa kćer je učenica četvrtog razreda osnovne škole. Ivo, njegov otac, imao je trojicu sinova, Ivica i njegov brat živjeli su u Kaptolu, a jedan mu je sin u Kanadi. Obitelj je uglavnom živjela od poljoprivrede.</p><p>Policija još uvijek utvrđuje i tko je javio Službi 112 za nesreću, mada mještani pričaju da su na mjesto nesreće došli Ivičini sinovi, koji su zatekli mrtvog oca i djeda.</p><p>- Tu informaciju ne možemo potvrditi – rekao je Goran Matijević, osim da je u četvrtak 24. rujna 2020., u razdoblju od 13.30 do 14 sati, u šumi nedaleko mjesta Golo Brdo (općina Kaptol), na nerazvrstanoj šumskoj cesti, iz neutvrđenih razloga došlo je do slijetanja poljoprivrednoga traktora marke IMT požeških registarskih oznaka, sa pridodanim neopterećenim priključnim vozilom s ceste u šumu, te prevrtanja traktora kojom prilikom su smrtno stradali 52-godišnjak i 74-godišnjak koji su se na istom prevozili – stoji u policijskom priopćenju.</p>