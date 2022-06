Karamarko osnovao tvrtku, bavit će se proizvodnjom struje

Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko osnovao je tvrtku sa sjedištem u zagrebačkoj Dubravi, a bavit će se proizvodnjom električne energije, prenosi. Tvrtka je osnovana s 20 tisuća kuna pod imenom Diamond Technology.

Karamarko ima i tri partnera: Anu Rubelj Gregurić, kćer Ivana Rubelja, nekadašnjeg kralja ćevapa, zatim Igora Tripkovića, bivšeg čelnika Brodarskog Instituta kojeg je smijenila Plenkovićeva vlada u svibnju prošle godine, te Josipa Vidovića, bivšeg tajnika Odbora za branitelje HDZ-a.

Direktor tvrtke bit će Tripković, a potvrdio je kako je Karamarko jedan od partnera.

- Da, Karamarko se zaželio realnog poslovanja i nadam se da je politika za njega ‘passe’ priča - rekao je kratko Tripković za Index.

Dodao je kako će se baviti zelenom energijom.

- Za mjesec do dva bit će sve definirano, no bavit ćemo se obnovljivim izvorima energije. To je za sada to - rekao je Tripković.

