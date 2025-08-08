Karamarko se oglasio o ratnom zanosu: 'Mladi za Dom spremni, a komunizam je kao i nacizam!'

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko objavio je na Facebooku opsežan status u kojem se osvrnuo na aktualna politička i medijska pitanja, pritom iznijevši niz kritika na račun novinara, političkih protivnika i bivših dužnosnika.

Posebno se obrušio na kolumnisticu tjednika Nacional Jelenu Lovrić, za koju tvrdi da je iskrivila njegove ranije izjave, aludirajući na predizborni govor iz 2015. u Omišu.

- Čitam neki dan u Nacionalu kolumnu Jelene Lovrić (to je ona vremešna teta kojoj iz dekoltea viri Titova slika...) gdje me spominje kao nekog tko poziva na bacanje ljudi u Kevinu jamu. Ne znam otkud joj ta ideja jer ja to naravno nikad nisam učinio - napisao je Karamarko.

Tvrdi da Lovrić pogrešno tumači njegove riječi i poručuje kako bi se trebala upoznati s povijesnim kontekstom Kevine jame, "koja simbolizira partizanske zločine nad Hrvatima".

Karamarko je zatim uputio kritike na račun SDP-a, posebno zbog njihove reakcije na koncert Marka Perkovića Thompsona i obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

- Uznemirila ih je činjenica da bi možda pola milijuna mladih ljudi, koji su rođeni poslije Domovinskog rata, bili za Dom spremni - naveo je.

Osvrnuo se i na tvrdnje da je politička klima danas gora nego u vrijeme njegova političkog djelovanja.

- Što ću ja sad sa svojom malenkošću? Postadoh sinonim i oznaka za sve ono što oni nisu - napisao je.

Govoreći o prijedlogu zakona o lustraciji, kojeg je svojedobno zagovarao, naglasio je kako mu nije bila namjera progoni pojedinaca, već edukacija.

- Ne zato da bismo stogodišnjake trpali u zatvore, već zato da bi ta lustracija ušla u udžbenike. Naša djeca su zaslužila istinu o svim totalitarizmima i zločinačkim ideologijama - rekao je.

Dodao je kako smatra da hrvatska djeca zaslužuju "domoljubni odgoj koji ne isključuje pripadnike drugih narodnosti i vjeroispovijesti".

- Dapače… želio sam da postanemo samosvjesna, demokratska, tolerantna i gospodarski jaka država - napisao je.

Komentirao je i optužbe da njegovi stavovi predstavljaju radikalizam.

- Znači li sve to, o čemu sam sanjao i htio provesti, mrak i ustaštvo? Ok… Nazovite to kako hoćete. Ali ja samo volim svoju Hrvatsku i želim da opstane - rekao je.

U nastavku objave proziva članove i simpatizere SDP-a nazivajući ih "jugoslavenima i glumljenim Europljanima koji vrijeđaju istinu, zdrav razum i vlastiti narod".

Kritizirao je i bivšeg predsjednika Stjepana Mesića, predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franju Habulina te spomen-obilježja u Srbu i Brezovici, koja, po njegovu mišljenju, simboliziraju povijesni revizionizam.

Na kraju statusa Karamarko je pozvao hrvatsku vladu da se, po uzoru na Češku, zakonski odnosi prema komunizmu jednako kao i prema nacizmu.

- Možete što hoćete, ali nećete koliko hoćete. Kažu da Bog i krivim crtama piše ravno - zaključio je Karamarko.