Karavana za život još jednom 'jaše': Hrvatske ceste pristale su na većinu zahtjeva

Akcija će, kažu, biti manjeg opsega jer su Hrvatske ceste (HC) prihvatile veći dio zahtjeva i dostavile plan dodatnog povećanja sigurnosti motociklista.

Biker Mladen Stjepan Vitković rekao je da će motociklisti u manjoj formaciji u nedjelju popodne voziti od Karlovca do Lučkog po propisima, prilagoditi vožnju stanju i uvjetima na cesti, što znači i usporavanje prometa. Cestarinu će plaćati u centima, kao i na izlazu s autoceste kod Dugopolja.

Naglasio je da su Hrvatske ceste prihvatile oko 90 posto njihovih zahtjeva, da će bikeri sljedećih godinu dana pratiti provođenje mjera i obećanih projekata te da će, ako se obećanja ne ispune, u početku sljedeće turističke sezone pokrenuti nove akcije.

Naglasio je da je „Karavana za život - bikeri na cesti" pokrenuta kako bi se podigla svijest o motociklistima kao ravnopravnim sudionicima u prometu, a prošlog tjedna su sa 130 motocikala proveli akciju upozorenja na Jadranskoj magistrali.

Bikeri traže izmjenu zakonskih akata, programa u autoškolama...

Traže izmjene zastarjelih zakonskih akata, bolju primjenu pravila struke, primjenu bitumenskih ispuna na cesti sa primjesom kvarcnog pijeska, dozvoljavanje vožnje motociklima između traka i kolona sporog ili zaustavljenog prometa koji se kreće u istom smjeru, uklanjanje nepotrebnih ograda, primjenu zaštitnih ograda za motocikliste na novim dionicama cesta, atestiranje ispušnog sustava za sve ili niti jednu vrstu vozila.

Traže i izmjene programa u autoškolama i uvođenje obaveznog pohađanja tečaja sigurne vožnje motocikla za instruktore A kategorije.

Prema dopisu Hrvatskih autocesta, kojeg je na društvenoj mreži objavio Vitković, od 2019. postavili su više od 10.500 metara dodatnih odbojnih ograda za motocikliste, na sedam lokacija ugrađeni su sustavi za detekciju naleta motociklista na ogradu, izvedeno je više od 5.000 četvornih metara površina za dodatno povećanje hvatljivosti kolnika, a postavljena je i dodatna signalizacija za oštre zavoje i ograničenja brzine.

Iz HC-a su također naveli da je provedbi mjera prethodila detaljna analiza lokacija i dionica državnih cesta na kojima su se događale prometne nesreće s motociklistima, definirani su prioriteti po kojima se postupa te su najvećim dijelom mjere dodatnog povećanja sigurnosti motociklista izvedene na Jadranskoj magistrali.

Hrvatske ceste: Dodatne ograde za motocikliste i testiranje novih kombinacija ispuna pukotina

Iz Hrvatskih cesta su izvijestili da je u tijeku javna nabava za drugu fazu radova na Jadranskoj magistrali u četiri dalmatinske županije, za oko približno 2.000 metara dodatnih ograda za motocikliste i druge mjere koje se planiraju na državnim cestama.

U vezi bitumenskih ispuna na cestama istaknuli su da se radovi izvode prema pravilniku i tehničkim uvjetima, ali da su, akceptirajući zahtjeve motociklista, počeli testiranja novih kombinacija ispune pukotina na državnoj cesti DC43 kako bi se povećala hvatljivost materijala kojim se ispunjavaju pukotine te da će nakon nalaza, bude li potrebe, izmijeniti tehničke uvjete za sanaciju uzdužnih i poprečnih pukotina.