Obavijesti

News

Komentari 0
BIKERI NA CESTI

Karavana za život još jednom 'jaše': Hrvatske ceste pristale su na većinu zahtjeva

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Karavana za život još jednom 'jaše': Hrvatske ceste pristale su na većinu zahtjeva
Plomin: Prosvjedna vožnja motociklista | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iz inicijative 'Karavana za život - bikeri na cesti' za nedjelju su najavili još jednu vožnju upozorenja o stanju prometnica i opasnostima za motocikliste, na autocesti od Karlovca do Zagreba te kod Dugopolja

Akcija će, kažu, biti manjeg opsega jer su Hrvatske ceste (HC) prihvatile veći dio zahtjeva i dostavile plan dodatnog povećanja sigurnosti motociklista.

Biker Mladen Stjepan Vitković rekao je da će motociklisti u manjoj formaciji u nedjelju popodne voziti od Karlovca do Lučkog po propisima, prilagoditi vožnju stanju i uvjetima na cesti, što znači i usporavanje prometa. Cestarinu će plaćati u centima, kao i na izlazu s autoceste kod Dugopolja.

Naglasio je da su Hrvatske ceste prihvatile oko 90 posto njihovih zahtjeva, da će bikeri sljedećih godinu dana pratiti provođenje mjera i obećanih projekata te da će, ako se obećanja ne ispune, u početku sljedeće turističke sezone pokrenuti nove akcije.

Naglasio je da je „Karavana za život - bikeri na cesti"  pokrenuta kako bi se podigla svijest o motociklistima kao ravnopravnim sudionicima u prometu, a prošlog tjedna su sa 130 motocikala proveli akciju upozorenja na Jadranskoj magistrali.

Bikeri traže izmjenu zakonskih akata, programa u autoškolama...

Traže izmjene zastarjelih zakonskih akata, bolju primjenu pravila struke, primjenu bitumenskih ispuna na cesti sa primjesom kvarcnog pijeska, dozvoljavanje vožnje motociklima između traka i kolona sporog ili zaustavljenog prometa koji se kreće u istom smjeru, uklanjanje nepotrebnih ograda,  primjenu zaštitnih ograda za motocikliste na novim dionicama cesta, atestiranje ispušnog sustava za sve ili niti jednu vrstu vozila.

Traže i izmjene programa u autoškolama i uvođenje obaveznog pohađanja tečaja sigurne vožnje motocikla za instruktore A kategorije.

LJEPOTICA S BAZENOM Šef Hrvatskih cesta nije prijavio raskošnu vilu 'Pokoru' u svojoj kartici. Objasnio nam je zašto
Šef Hrvatskih cesta nije prijavio raskošnu vilu 'Pokoru' u svojoj kartici. Objasnio nam je zašto

Prema dopisu Hrvatskih autocesta, kojeg je na društvenoj mreži objavio Vitković, od 2019. postavili su više od 10.500 metara dodatnih odbojnih ograda za motocikliste, na sedam lokacija ugrađeni su sustavi za detekciju naleta motociklista na ogradu, izvedeno je više od 5.000 četvornih metara površina za dodatno povećanje hvatljivosti kolnika, a postavljena je i dodatna signalizacija za oštre zavoje i ograničenja brzine.

DEFICIT RADNE SNAGE Gočin: Vlasnici pritišću vozače kamiona na prekovremeni rad
Gočin: Vlasnici pritišću vozače kamiona na prekovremeni rad

Iz HC-a su također naveli da je provedbi mjera prethodila detaljna analiza lokacija i dionica državnih cesta na kojima su se događale prometne nesreće s motociklistima, definirani su prioriteti po kojima se postupa te su najvećim dijelom mjere dodatnog povećanja sigurnosti motociklista izvedene na Jadranskoj magistrali.

Hrvatske ceste: Dodatne ograde za motocikliste i testiranje novih kombinacija ispuna pukotina    

Iz Hrvatskih cesta su izvijestili da je u tijeku javna nabava za drugu fazu radova na Jadranskoj magistrali u četiri dalmatinske županije, za oko približno 2.000 metara dodatnih ograda za motocikliste i druge mjere koje se planiraju na državnim cestama.

TEŠKA NESREĆA U VUKŠIĆU Užas kraj Stankovaca: Dva mladića poginula na motociklu
Užas kraj Stankovaca: Dva mladića poginula na motociklu

U vezi bitumenskih ispuna na cestama istaknuli su da se radovi izvode prema pravilniku i tehničkim uvjetima, ali da su, akceptirajući zahtjeve motociklista, počeli testiranja novih kombinacija ispune pukotina na državnoj cesti DC43 kako bi se povećala hvatljivost materijala kojim se ispunjavaju pukotine te da će nakon nalaza, bude li potrebe, izmijeniti tehničke uvjete za sanaciju uzdužnih i poprečnih pukotina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'
IZDANA UPOZORENJA

VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'

Poplave su pogodile nekoliko naselja, a situacija se pogoršava iz sata u sat. Brojne su ceste oštećene ili zatvorene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025