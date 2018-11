Kardinal Bozanić: Pokušajte doživjeti predokus vječnosti

Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić u četvrtak je pozvao vjernike da se ovih dana, dok pohađaju grobove pokojnika, potrude razmišljanjem te znatiželjom iskoračiti onkraj granica vremena u kojemu živimo i na neki način pokušaju doživjeti predokus vječnosti.

"Ta vječnost, kako bi to rekao papa Benedikt XVI., nije beskrajno nizanje dana u kalendaru, već nešto što ispunja čovjekovo srce nepomućenom radošću, gdje obuhvaćamo cjelinu i cjelina nas obuhvaća. Bit će to poput uranjanja u more beskrajne ljubavi, u kojem vrijeme - prije i poslije - više ne postoji", rekao je Bozanić u crkvi Krista Kralja na zagrebačkom groblju Mirogoju, predvodeći svečano euharistijsko slavlje u povodu blagdana Svih Svetih.

Naglasio je kako nas svetkovina Svih svetih poziva da podignemo pogled prema nebu i da često mislimo na puninu božanskog životu koji nas čeka.

Općinstvo svetih su, rekao je, svi koji tvore jedinstvo Crkve, članovi putujuće Crkve, ove na zemlji i one konačne zajednice svih spašenih Crkve u nebeskoj slavi, a njima se pridružuju i spašeni koji su još u čistilištu.

"To je smisao povezivanja današnje svetkovine Svih svetih sa sutrašnjim Spomenom svih vjernih pokojnika ili Dušnim danom", dodao je kardinal.

Općinstvo svetih nam, istaknuo je, obznanjuje povezanosti s braćom i sestrama u nebu, ali u krajnosti nam govori i o zajedništvu ljudskoga roda.

"Sveci su naši prijatelji, oni su istinski prijatelji ljudskoga roda. Oni nas uče kako u svom životu, trebamo posvuda nalaziti tragove Božje prisutnosti, tragove Božje dobrote koja hoće da se svi ljudi spase i jednom uđu u vječni zagrljaj s Bogom Ocem i Sinom i Duhom Svetim i sa svima svetima", rekao je Bozanić.

Na zagrebačkom groblju Mirogoju kardinal Bozanić molio je za sve pokojne zajedno sa brojnim vjernicima, koji su, unatoč kiši, došli na grobove svojih najmilijih, zapaliti svijeće i položiti cvijeće te im odati poštovanje u zajedništvu, nadi i ljubavi koju ni smrt ne može uništiti.

