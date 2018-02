Kardinal Puljić Papi: Očekujem da se Stepinac proglasi svetim

Kardinal Vinko Puljić boravio je u Vatikanu, gdje se između ostalog susreo i s papom Franjom, a razgovarao je s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, prefektom Kongregacije za kauze svetih kardinalom Angelom Amatom.

Izjavio je kako je susret s Papom doživio ugodno.

- Papa je bio vrlo raspoložen i s velikim zanimanjem je pratio sav moj izvještaj koji sam mu prenio o stanju Katoličke crkve, o situaciji koju mi sada proživljavamo. I zato sam mu zahvalan, posebno sam spomenuo naše razne potrebe te naša očekivanja, posebno očekujemo nekoliko programa; proglašenje blaženim Sluge Božjega Petra Barbarića i svetim blaženoga Alojzija Stepinca. Mislim da je Sveti Otac s jednim vrlo lijepim očinskim sluhom pratio sve što sam mu kazao, jasno da ostaje na njemu i na njegovim suradnicima da na tome rade - kazao je kardinal Puljić za Radio Vatikan, a potom je Papu upoznao sa stanjem u Sarajevu odnosno Vrhbosanskoj nadbiskupiji kojoj je na čelu već 27 godina. Kazao je kako je prije rata imao 528 tisuća katolika i da je ta brojka sada spala ispod 200 tisuća.

- I on je itekako pratio tu moju problematiku koju sam mu prikazao jer sam prije rata, a posebno zabrinjava i novi val odlaska, tako da zapravo, to je ono što sam mu prikazao, u čemu je problematika tih odlazaka, jer ostaje onda upitn, hoće li uspjeti se oduprijeti Katolička crkva tim izazovima i opstati na tim područjima. On je posebno ohrabrio i mene kao Pastira, i nas biskupe, a i svećenike na tom području da s jednom nadom i pouzdanjem se nosimo sa svim tim izazovima koje proživljavamo - zaključio je kardinal Puljić.