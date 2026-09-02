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Karepovac zatvara vrata tuđem otpadu, Tomislav Šuta: 'Danas više ne očekujemo dovoz...'

Piše HINA,
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Karepovac zatvara vrata tuđem otpadu, Tomislav Šuta: 'Danas više ne očekujemo dovoz...'
Split: Tomislav Šuta predstavio nove projekte grada | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Obaviješteni smo od ostalih gradova i općina s kojima smo se dogovorili da danas ne očekujemo dovoz otpada i ostalih, kazao je gradonačelnik Splita

Gradovi i općine u okruženju grada Splita od srijede više ne dovoze svoj otpad na Karepovac i kako se doznaje danas bi se trebao održati još jedan sastanak gradonačelnika i načelnika na kojem će se raspravljati o budućnosti otpada. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potvrdio je da je prethodno održan sastanak s načelnicima s područja Brela, Baške Vode, Podgore, Tučepa, Kaštela, kao i s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rekao je da Omiš i sve druge općine koje gravitiraju prema omiškom komunalnom poduzeću Peovici, na kojoj se prikuplja i odvozi komunalni otpad, od danas više neće odvoziti otpad na Karepovac.

"Obaviješteni smo od ostalih gradova i općina s kojima smo se dogovorili da danas ne očekujemo dovoz otpada i ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svog postotka uspio riješiti tek je manji dio ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja očekujemo da nađu rješenje. Danas će biti još jedan sastanak nakon čega ćemo donijeti konačne zaključke", kazao je Šuta.

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Istaknuo je da samo želi da se u mirnom tonu i kroz normalan sporazum prestane s makarskog područja dovoziti otpad, dodajući kako očekuju da se postigne rješenje.

Šuta je kazao i da je on prvi gradonačelnik koji je uspio zaštititi građane Splita jer dobar dio gradova i općina više ne dovozi svoj otpad na Karepovac.

"Time želimo osigurati da svim građanima s područja Kamena, Šina, Mejaša i svima onima koji gravitiraju tom području smanjimo količine otpada, neugodne mirise i sve ono što ih remeti u njihovom svakodnevnom životu", zaključio je Šuta.

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