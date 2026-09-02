Karepovac zatvara vrata tuđem otpadu, Tomislav Šuta: 'Danas više ne očekujemo dovoz...'

Gradovi i općine u okruženju grada Splita od srijede više ne dovoze svoj otpad na Karepovac i kako se doznaje danas bi se trebao održati još jedan sastanak gradonačelnika i načelnika na kojem će se raspravljati o budućnosti otpada. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potvrdio je da je prethodno održan sastanak s načelnicima s područja Brela, Baške Vode, Podgore, Tučepa, Kaštela, kao i s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rekao je da Omiš i sve druge općine koje gravitiraju prema omiškom komunalnom poduzeću Peovici, na kojoj se prikuplja i odvozi komunalni otpad, od danas više neće odvoziti otpad na Karepovac.

"Obaviješteni smo od ostalih gradova i općina s kojima smo se dogovorili da danas ne očekujemo dovoz otpada i ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svog postotka uspio riješiti tek je manji dio ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja očekujemo da nađu rješenje. Danas će biti još jedan sastanak nakon čega ćemo donijeti konačne zaključke", kazao je Šuta.

Istaknuo je da samo želi da se u mirnom tonu i kroz normalan sporazum prestane s makarskog područja dovoziti otpad, dodajući kako očekuju da se postigne rješenje.

Šuta je kazao i da je on prvi gradonačelnik koji je uspio zaštititi građane Splita jer dobar dio gradova i općina više ne dovozi svoj otpad na Karepovac.

"Time želimo osigurati da svim građanima s područja Kamena, Šina, Mejaša i svima onima koji gravitiraju tom području smanjimo količine otpada, neugodne mirise i sve ono što ih remeti u njihovom svakodnevnom životu", zaključio je Šuta.