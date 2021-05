Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije rekla je da je epidemija još u velikom zamahu, no da ima mjesta umjerenom optimizmu.

- S jučerašnjih 357 testiranih, imamo samo šest novooboljelih, što je izvrstan podatak. No morate znati da nedjeljom testiramo manje i to samo određene skupine, one koji idu u bolnice ili ako su u pitanju hitna putovanja. Zadovoljavajuća brojka. Hospitaliziranih je 131. Nažalost imamo troje preminulih, a 19 osoba je na respiratoru - i dalje velik broj osoba - rekla je u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

Karin je istaknula da su primijetili da su u zadnja dva tjedna brojke novozaraženih lagano padale i nada se da će tako i ostati.

- S jučerašnjim danom nemamo novooboljelih učenika ni studenata, što je isto dobar pokazatelj jer do sada smo uvijek imali. Danas smo otvorili škole - rekla je. Ipak, Karin ističe da je broj umrlih i dalje visok te je poručila kako se ovaj soj virusa brzo širi i izaziva teže kliničke slike.

Iako krizme nisu odgođene, sugestija je županijskog stožera da se odgode.

- Uvijek nam je bio problem tih obiteljskih druženja nakon samog čina u crkvi. Nama se situacija smirila, ali ne smijemo se odmah opustiti i reći idemo se ponašati kao prije. Moramo voditi računa, stalno preporučujemo da to budu obiteljska okupljanja, da ne bude više ljudi, i vrlo važna preporuka pridržavanja mjera u crkvama - rekla je.

Karin je naglasila kako se treba cijepiti u što većem broju i što prije.

- Ukoliko odgađamo taj proces, nećemo puno postići. Važno je da cijepimo što veći broj ljudi, kako bi zaustavili cirkulaciju virusa - rekla je. Poručila je da se za sad u županiji neće organizirati javno okupljanje s cijepljenima te da će s time krenuti tek kada se procijepi dovoljan broj ljudi.

- Za sada smo na 23 posto procijepljenih, a moramo ih cijepiti najmanje 50 posto - objasnila je.

'Zaziremo od naglog popuštanja mjera'

Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, rekao je kako su brojke u laganom padu, no da je u bolnici i dalje dosta ljudi.

- To je ono što nas cijelo vrijeme zabrinjava. Bolnica će s odmakom barem dva tjedna osjetiti ozbiljniji pad brojki - rekao je.

Na području Istarske županije je do jutros cijepljeno 28,1 posto stanovništva, a Kozlevac ističe da, ukoliko se nastavi cijepiti tim tempom, ubrzo će doći do 50 posto procijepljenosti, što je preduvjet da se ozbiljnije počnu popuštati mjere.

- Jedino što ja uvijek zazirem je naglo popuštanje mjera, vidjet ćete da smo mi u Istri malo konzervativniji u tome. To bi moglo biti otežavajuća okolnost koja bi mogla izazvati probleme. Ali mislim da ćemo svi skupa ići u dobrom pravcu, da će popuštanje ići postepeno - rekao je.

Za razliku od Splitsko-dalmatinske županije, u Istarskoj su sve krizme iza 15. svibnja odgođene.

- Vidjet ćemo kakva će sada biti situacija, ako se pridržavaju mjera, a uvjeren sam da hoće kao lani, biskup je disperzirao krizme na sve župe, ljudi su se družili samo unutar obitelji i to je bilo dobro. Vjerujem da će tako biti i ove godine, nema razloga da se ne nastave krizme obavljati nakon 15. svibnja, ako procijenimo da je situacija dobra - rekao je.