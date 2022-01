Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Željka Karin kaže kako je zbog porasta zaraženih sustav pod pritiskom.

Kao što ste vidjeli, imamo u dijelu laboratorija izolaciju i u još jednom dijelu, tu se očitavaju nalazi, imamo 7 aparata, trenutno rade tri liječnika i laboratorijski inženjer, i dolje kod pripreme uzoraka imamo 4 tehničara, oni u aplikaciju unose brojeve i pripremaju uzorke za izolaciju i analizu, preko 15 ljudi radi u popodnevnoj smjeni, uz pomoćno osoblje u 19 sati dolazi manji tim ljudi u noćnu, a ujutro dolazi tim od 30-ak ljudi. Mi ne radimo samo covid, nego i ostale mikrobiološke pretrage - rekla je Karin za N1.

Kaže kako se dogodilo ono što su predviđali, a to je da ljudi ne dolaze na red na testiranje na vrijeme zbog opterećenosti sustava.

- Pozivali smo ljude na cijepljenje, pozivali smo na epidemiološke mjere i evo sada se dogodilo to da ne možemo odraditi više nego što možemo, vidite broj ljudi, mi ne možemo imati veći broj ljudi jer nema zdravstvenog osoblja na tržištu, molimo za stpljenje, najbitnije je da ljudi budu u kućama, svi će doći na red, nažalost neki možda neće dobiti covid-potvrde, ali neka ljudi vode računa o simptomima, neka se jave liječnicima, važno je naglasiti da su narudžbe bitne da se ne testira stihijski jer tako ne možete odvojiti bolesne od zdravih, imate ljudi koji idu na operacije, na put i one koji su bolesni. Uistinu nastojimo na najbolji način napraviti sve za naše građane - rekla je Karin.

Kaže kako se omikron već pojavio.

- Pa epidemiolozi pretpostavljaju da se radi o omikronu jer se radi o tako nagloj eksploziji no imali smo i druženja za Božić i Novu i mi vjerujemo da je došlo do preklapanja Delte i omikrona. Mi imamo zasad 4 naša sugrađana pozitivna na omikron, odnosno stanovnika Splitsko-dalmatinske županije i čekamo potvrde za sve visokosuspektne uzorke koje smo poslali u Zagreb, a oni u ECDC. Čekamo, do kraja tjedna bismo trebali dobiti rezultate, ali po ponašanju virusa pretpostavljamo da se radi o Omikronu - rekla je Karin.

Rekla je i da se raspravlja o strožim mjerama.

- Mi smo razgovarali puno o mjerama i načinu da izbalansiramo i da se ipak postroži dio mjera jer se epidemija rasplamsala, ali isto tako i da zadržimo gospodarstvo i način funkcioniranja i ljudima je dosadilo u ove dvije godine. Razgovori su išli u tome smjeru da se ograniči radno vrijeme ugostiteljskih objekata, na određenim manifestacijama će se ograničiti broj ljudi i sutra bi trebalo ispred stožera ići s novim mjera, ali to neće biti drastične mjere. Škola neće ići online zasad. Inače, ravnatelji mogu donijeti za svoje škole odluku o online nastavi, ali djecu ćemo zasad pustiti na miru pa ćemo vidjeti kako će se razvijati - poručila je Karin.