'Melaniji sam napravio portret, ona mi je poslala svoj zlatnik'

Slavonija se okitila zlatom koje je od Melanije Trump dobio slikar Karlo Kolundžić (57) iz Slavonskoga Kobaša kraj Slavonskog Broda. Prvoj dami se toliko svidio njen portret koji je Karlo naslikao da je odlučila imati ga na zidu svojeg ureda u Bijeloj kući, a slikara nagraditi zlatnikom sa svojim imenom.

- Ne mogu opisati koliko mi je to drago jer Melania je mogla angažirati bilo kojeg slikara na svijetu da joj uradi portret, zašto joj se baš toliko svidio portret kojeg sam ja uradio, vjerujem da to samo ona zna. Bio bih neskroman kada bih rekao da mi to ne imponira, priznanje je to meni, mojoj obitelji, mome selu, gradu, županiji a i cijeloj Hrvatskoj. Ovo je prvi takav zlatnik koji je došao u Lijepu Našu, navodno rijetki su i oni koji su ga dobili u Europi - kaže Kolundžić.

Slika dimenzija 50x40, ulje na platnu, nastala je u dnevnoj sobi njegove kuće, a radio ju je, kaže, tri mjeseca.

- Naslikao sam je iz široke slavonske duše upravo onako kako mislim da treba izgledati. Brojne su noći utrošene, bilo je puno razmišljanja, a onda se samo od sebe otvorilo, slikao sam i nisam stajao, uvijek nešto dodavao. Kad sam je završio, moja najoštrija kritičarka, moja supruga Anđelka, rekla je da je to to. Odlučio sam sliku pokloniti prijateljima iz Sevnice u Sloveniji kod kojih sam u travnju imao svoju samostalnu izložbu – otkrio nam je Karlo. Ponosan je na priznanje kojemu se nije nadao. Skromno je rekao kako se u toj slici vidi sve ono čemu ga je naučio njegov mentor, akademski slikar, pokojni Zdravko Ćosić s kojim je s kistom u ruci proveo desetak godina.

Portret Melanie Trump završio je kod američke prve dame zahvaljujući obiteljskim prijateljima Melanijinih roditelja koji su poslali portret u Sjedinjene Američke Države. Roditelji Melanie Trump su iz Amerike donijeli pozdrave slikaru od njihove kćeri koja je osim toga poslala i zlatnik u znak zahvale. Budući da je to prvi takav primjerak u Hrvatskoj, a nema ih puno ni u svijetu, Karlo ne krije oduševljenje primljenim poklonom.

– To me toliko obuzelo da sam u svom ateljeu, neke slike stavio na čekanje. Preuzbuđen sam i mora proći još neko vrijeme kako bih nastavio sa slikanjem. Nakon ovog priznanja, slikat ću, uvjeren sam, još žešće. Stalno mi je u mislima originalna slika, zamišljam je kako visi na zidu njenog ureda, bio bih sretan kada bih nekako dobio fotografiju iz njenog ureda na kojoj se vidi portret kojeg sam uradio. Možda imam prevelike zahtjeve. I ovaj zlatnik je svakako dragocjeno priznanje – rekao je Karlo, otac četvero djece, strojar po struci. Supruga Anđelka okružena brojnim slikama koje je naslikao njen Karlo, kaže da ih je bilo i više, no nisu imali kamo s njima.

– Moj je Karlo puno slika poklonio i one sada krase puno domova. Drago mu je kad ljudi uživaju gledajući njegove slike – rekla je Anđelka.

