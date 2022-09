Karlovački gradonačelnik: Box barijere nisu dobre. Bude li još ovakve kiše, u problemima smo

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić u programu Radio Mrežnice komentirao je situaciju na području Karlovce nakon vremenskih nepogoda.

– Bilo je teško, no vjerujem da je sad i stručnjacima i vatrogascima jasno da bez kombinirke, pijeska i zemlje se teško može zaštititi išta. Mislili su valjda da ove box barijere mogu zaštititi od vode, no to se nije pokazalo - kaže Mandić.

Ovo što se dogodilo trebala bi biti pouka, dodaje i potvrđuje da se jesu držali prognoza, osobito onih Hrvatskih voda čije su projekcije pokazivale 750 cm.

-Zapravo i ovo u Ozlju i u okolici pokazuje iznenađujuće stvari koje se događaju, no da se vratim na Karlovac, mi ovdje znamo da se vreće ne pune na 750 cm - istaknuo je.

Smatra da Hrvatske vode moraju učiniti nešto bolje u zaštiti ljudi, a dodaje da je jutros napeta situacija još u Koritinji.

- Na raspolaganju smo ljudima u Brodarcima, Koritinji, gdje treba. Koliko imam informaciju, u Brodarcima su poplavljene dvije kuće, ostalo su dvorišta i gospodarski objekti, a svi koji imaju potrebu neka se jave u Grad Karlovac - kazao je.

- Zemlja je natopljena, korita su puna, bude li u sljedeća dva tjedna pala ista količina kiše, bit ćemo u problemima - zaključio je.

