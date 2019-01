Karlovački monstrum: Zavezali ga, prekrili mu oči i - smaknuli

Komisija za izvršenje smrtne kazne ušla je u 3 sata u okružni zatvor u Karlovcu. Stražari su pred njih izvukli monstruma Dušana Kosića. Tog osuđenika za četverostruko ubojstvo strpali su u auto i odvezli do vojne streljane Jamadol pune milicajaca.

Vezali su ga za stup, a oko očiju su mu stavili maramu kako ništa ne bi vidio.

- Pucaj! zaurlao je zapovjednik milicajcima koji su ispraznili svoje puške u Kosića. Klonuo je brzo i bez daha. Njegovo tijelo visjelo je pet minuta na užadi. Tek nakon toga tijelu je prišao zatvorski liječnik koji je potvrdio smrt. Kimnuo je pogrebnicima Zelenila koji su leš stavili u sanduk. Niti pola sata od smrti, pod jakim osiguranjem, Kosića su pokopali na mjesnom groblju Dubovac. Obitelji su vijest da je mrtav rekli deset sati poslije, kad je njegov brat Nedeljko došao u zatvor.

Tako je 1987. skončao posljednji ubijeni osuđenik na smrt i jedan od najgorih ubojica u Hrvatskoj.

Zbog svoje sebičnosti, pohlepe i novca ubio je vozača Čedomira Matijevića (31), njegovu ženu Slavku (25) i kćeri Draganu (2) i osmomjesečnu Snježanu.

Kad su ih pronašli bili su već danima mrtvi

Tadašnja milicija dobila je poziv 5. ožujka oko 13 sati da ljudi kroz prozor kuće, nedaleko od starog grada Dubovca, vide mrtvog muškarca. Da tijela ondje leže već duže vremena, kriminalisti su otkrili u nizu detalja. Na štednjaku su bile pljesnive hrenovke. Na radnom stolu bio je tranzistor na kojem je svirao Radio Karlovac, a na stoliću upaljen televizor. Na kuhinjskom stolu bila je čaša kiselog vrhnja, dječja flašica, pola kilograma kruha i otvorena kutija s paštetom.

Milicajci su gotovo mjesec dana tapkali u mraku. Medijima nisu dali gotovo nikakvu izjavu niti informaciju, a zatim su 31. ožujka priveli Kosića.

Prema podacima iz posebnog izvještaja, kriminalisti su otkrili da je 1. ožujka ubojica došao do Matijevića kako bi odgodio vraćanje duga od 2000 njemačkih maraka. U hodniku ispred ulaznih vrata u kuhinju posvađao se sa Slavkom Matijević koja vjerojatno na to nije pristala. Na prijevaru ju je izvukao iz kuće i doveo do dvorišne prostorije gdje ju je zatukao šipkom. Zaključao

je vrata i upao u kuhinju gdje ga je dočekala uplakana Dragana.

Da bi prikrio da joj je ubio majku, odvukao ju je u sobu, zadavio i polegao. Dok je gušio dijete, čuo je lupanje u dvorištu gdje je ostavio Slavku. Otključao je vrata i zatekao je kako puzi i želi van. Tu ju je dokrajčio. Vratio se u kuću i u kinderbetu našao dijete. Malenu je pokušao ugušiti, no pošto nije mogao, zatukao ju je pepeljarom. Čedomira u tom trenutku nije bilo u kući, no znao je da će doći. Otključao je prednja vrata, uzeo sjekiru i sakrio se iza kuhinjskih vrata.

On je stigao oko 15 sati te ga je iznenadio i lupio. Iako se Čedomir pokušao dići, Dušan ga je dokrajčio s nekoliko udaraca. Prije no što je otišao, upalio je televizor i obrisao tragove. Svoj zločin priznao je prvi i jedini put a tijekom suđenja sve je negirao.

Posudio novac, ali nije ga bio u stanju vratiti

- Jednog dana u siječnju ove godine u poduzeću pitao sam dečke može li mi netko posuditi novaca u iznosu od 50.000 dinara. Pokojni Čedomir se javio i rekao da ima 2000 DM, da mi ih može posuditi i da ne moram žuriti sve do 6. mjeseca kada on namjerava dići kredit - kazao je Kosić milicajcima. Od novca je kupio Zastavu 750, no ubrzo je morao na bolovanje zbog gripe. Tada ga je nazvao Čedomir i rekao da mu treba vratiti novac za 14 dana.

Čim se vratio s bolovanja htio je razgovarati s Matijevićem i pojasniti mu da će vratiti novac čim posudi od brata. No, vrata kuće u otvorila mu je ljuta Slavka koja ga je poslala u p.m. što ga je revoltiralo.

- U meni se pojavila neka želja da je udarim, no tamo na hodniku nisam pronašao nikakav predmet podesan za to. Pala mi je glupa ideja da joj kažem da mi vrati onaj zupčanik pod stepenicama kojeg sam posudio Čedi pa ću otići u p.m., iako mu ništa nisam posudio. Šta je to što se pojavilo u meni s tom željom, ja to ne znam. U životu se s nikim nisam potukao – ispričao je Kosić.

Iako su oboje otišli u podrum, ondje nije bilo zupčanika. Slavka je rekla da je možda u šupi pa su krenuli ondje. Dok se ona sagnula među boce, Kosić je našao metalnu šipku te ju je izudarao. Priznao je da je stariju djevojčicu zadavio uz pomoć dječjih hlačica s tregerima te da se vratio ubiti Slavicu koja je lupala. Tu ga je kaže, uhvatila panika i htio je pobjeći.

Nakon što je ubio cijelu obitelj htio je ubiti sebe

No, čuo je drugo dijete kako plače i nedaleko od kuće vidio susjeda kako odmara na lopati. Opet ga je obuzeo bijes te se vratio. Ubio je malenu, a potom sačekao i ubio Čedu. Tad je shvatio što je napravio i uzeo krpu za suđe i prebrisao sve što je smatrao da je dirao. Na putu prema kući bacio je krpu i ključeve koje je ponio. Zbog svega se htio ubiti, no od toga je odustao.

Nakon što ga uhitili i pročitali zapisnik, potvrdio je da je sve istina i to potpisao. Dan poslije uhićenja milicija je provela rekonstrukciju te Kosića dovela na mjesto ubojstva gdje im je detaljno opisao gdje je i što napravio.

Ipak, već na prvom ispitivanju kod istražnog suca Kosić je promijenio dio priče. Rekao je da je, prije nego što je dobio gripu, otišao do Slavke Matijević kako bi riješio problem. Izjavio je da je spavao sa Slavkom koja mu je potom obećala da će s Čedom sve riješiti. Krajem travnja se predomislio oko svoje zadnje izjave pa je istražnom sucu poslao novu u kojoj kaže da je izmislio sve oko seksa.

- Tvrdim da nisam imao nikakav spolni odnos sa Slavkom, a to sam izmislio jer sam smatrao da će postupak protiv mene ići brže i da ću po kratkom postupku biti likvidiran pa upravo radi svoje žene da bi me brže zaboravila izmislio sam to – napisao je Kosić. Dodao je i da je s novcem kojeg je imao kod sebe i dobivenom plaćom obitelji platio struju za godinu dana i četiri rate ženinog kredita.

Nakon tri mjeseca u pritvoru Kosić je potpuno povukao svoj iskaz. Sucu je poslao pismo u kojem kaže da nije ubio nikoga, te da se nada da će milicija čim prije pronaći prave ubojice.

Kosića su psihijatrijski vještačili i otkrili kako nije psihički bolestan te da je natprosječno inteligentan. Nakon zaključenog suđenja, Kosić je 1983. osuđen na smrt. Okružni sud u Karlovcu zakazao je streljanje za 29. siječanj 1987. To je prihvatio mirno i samo tražio da zadnji put priča s bratom.

Tema: History