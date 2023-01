Karlovčani zbog snijega kasnili na posao, školu, kod liječnika...

U Karlovcu su u ponedjeljak ceste otežano prohodne zbog snijega, a zbog toga su Karlovčani jutros sporije putovali do posla, do škole i do liječnika.

Dogradonačelnica Karlovca Ivana Fočić rekla je da su djelatnici Zimske službe čitavu noć čistili snijeg sa 600 kilometara prometnica u oba smjera, s 127 kilometara nogostupa te s parkirališta, ali da je onda zapao obilan snijeg "i poništio učinjeno".

"Ljudi su dva dana na terenu. Obišli smo sve mjesne odbore i četvrti i bilo je sve očišćeno i prohodno. Navečer je situacija bila izvrsna. Kad je snijeg opet zapao, prekratko je vrijeme bilo da se očisti do polaska građana na poslove, a i kolone automobila su smetale", kazala je Fočić te dodala da se ponegdje moralo uklanjati drveće koje je palo na prometnice.

Prilaz karlovačkoj Općoj bolnici je prohodan, ali ta ustanova ima problema sa zametenim krugom objekta, za što je zadužena tvrtka s kojom ima ugovor. Osnovna škola Skakavac ima prekinutu opskrbu električnom energijom i probleme s grijanjem, izvijestila je. Najavila je i da će razgovarati s direktorom tvrtke "Mladost" koja naplaćuje parking da se ta djelatnost obustavi dok se parkirališta ne očiste.

Ceste Karlovac: Vozila su u punom pogonu; Novak: Zimska služba je zakazala

Direktor "Cesta Karlovac", tvrtke koja čisti prometnice od snijega, Darko Marković je rekao da su "sva vozila u punom pogonu od jedan sat ujutro".

"Sve ceste smo prošli bar jednom, no snijeg je ubrzo zapadao. Bitno je da su ceste prohodne, a to što su možda teže prohodne je normalno za zimu. Snijeg je mokar i nije se uhvatio za kolnik, što znači da se na vrijeme djelovalo preventivno. Ljudi rade non-stop", istaknuo je Marković.

Izvijestio je da su angažirali osam kamiona, 14 traktora, tri-četiri 'kombinirke' i drugu mehanizaciju.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nezavisni gradski vijećnik Tomislav Novak je poručio da je "zimska služba zakazala".

"Svi koji su bili na cesti, bilo na putu do posla, vodeći djecu u vrtiće i škole, bilo na liječničke preglede, bez obzira jesu li u autu ili pješice, mogli su vidjeti kako zapravo funkcioniraju javne službe. Izjave članova stožera su besmislice i neistine", rekao je i ustvrdio da centrom grada navečer nije prošla nijedna ralica.

Novak je zatražio ostavku dogradonačelnice Fočić i upitao se gdje je gradonačelnik Damir Mandić dok "u 'njegovom' gradu vlada kolaps" i "je li zapeo u snijegu".

