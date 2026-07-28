KARMINE ZA 'MIR' Netanyahu i Zelenski stižu u SAD na pogreb, a poslije sastanak s Trumpom...

Trojica od petorice trenutačno najspominjanijih svjetskih lidera - Donald Trump, Benjamin Netanyahu i Volodimir Zelenski - naći će se na istome mjestu, istim povodom - Izraelac i Ukrajinac doći će u Washington na posljednji ispraćaj republikanskog senatora Lindseya Grahama. Na marginama pokopa, valjda na karminama, Trump i Netanyahu razgovarat će o ratu s Iranom. U lipnju, Trump je Netanyahua opisivao "ludim", "j**eno ludim" i "vrlo teškim tipom" kojemu "spašava gu**cu". To je potvrđeno. Krajem prošle godine rekao mu je - to nije potvrđeno ali zvuči vjerodostojno - "Svi su te siti, Bibi. Svi Židovi su te siti...".