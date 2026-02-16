Obavijesti

News

Komentari 1
PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Karneval, iako zabava, pretvoren u još jedno političko bojište. A što skrivaju te maske?

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Karneval, iako zabava, pretvoren u još jedno političko bojište. A što skrivaju te maske?
Foto: Dalmacija Danas

Spaljivanje krivaca za sve nedaće dugogodišnja je tradicija je cilj kroz humor i ironiju komentirati političke i društvene teme, ali dio javnosti osudio je ovaj potez

Admiral

Pokladno vrijeme u Hrvatskoj, barem sudeći po izboru krivaca za spaljivanje, potvrđuje da očito živimo u zavidno uređenoj zemlji. Ispada da su nam najveći problem društva saborska zastupnica Dalija Orešković i gradonačelnik glavnog grada Tomislav Tomašević. Zaključak koji se nameće jest da nam, realno, ide bolje nego što mislimo. Čini se da nam inflacija, zdravstvo, stanovanje i demografija, očito se rješavaju same od sebe, bez potrebe za lomačo,.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026