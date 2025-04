'Kasniji Uskrs znači veći promet - Slogan full of life ide dalje'

Hrvatskom turizmu kasniji Uskrs uvijek donosi veći promet domaćih i stranih turista, što se očekuje i ove godine, a kako ubrzo slijede prvosvibanjski praznici, nastavak dobrih trendova očekuju se i u nastavku predsezone, kaže direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić. "Turistički promet veći što je Uskrs kasnije pa posebne iznimke ne očekujemo ni ove godine. Tijekom produženog vikenda predviđamo najviše domaćih, ali i turiste s bližih tržišta, poput Njemačke, Slovenije, Austrije, Italije, Poljske, Češke, Mađarske i dr. Zadovoljni smo razinom rezervacija, posebno u hotelima koji su i inače najtraženiji smještaj u predsezoni", rekao je Staničić za Hinu.

Kako su Uskrs i 1. svibnja blizu, očekuje i više povezanih putovanja odnosno računa se na češće i kraće vikend odmore, čemu pridonosi i Hrvatska u Schengena, jer su hrvatska odredišta još dostupnijima brojnim europskim tržištima. Ipak, ta blizina sama po sebi ne može biti dovoljan motiv dolaska turista pa stoga Staničić pozdravlja nastojanja i ulaganja u atraktivne turističke ponude i dodatne sadržaja s adekvatnim cijenama.

"Trenutačno je još teško govoriti o konkretnim očekivanjima od cijele godine, živimo i djelujemo u vrlo izazovnim i promjenjivim okolnostima, sve se može promijeniti doslovno preko noći, a i situacija se razlikuje od tržišta do tržišta. K tome, konkurencija je snažna, a u obzir treba uzeti i da pojedine turističke zemlje puno čine da zadrže domaće turiste. Mi se primarno moramo fokusirati na našu ponudu te percepciju Hrvatske kao destinacije koja nudi adekvatnu vrijednost za novac", komentira direktor HTZ-a.

Nakon Uskrsa i 1. svibnja vidjet će se prvo prolazno vrijeme turističkog prometa ove godine, kada će se moći više reći i o ostatku godine. Za sada su najave dobre i za ljetni, najintenzivniji dio turističke godine, u srpnju i kolovozu, u kojima se ostvaruje oko 60 posto ukupnog prometa.

Neupitan utjecaj ekonomskih, političkih i sigurnosnih okolnosti

"Bili bismo zadovoljni kada bi ostvarili promet otprilike na razini lanjskog, no još je puno posla pred nama te se svi zajedno moramo vrlo dobro pripremiti jer je već sada velika borba za svakog gosta. Neupitan je i utjecaj ekonomskih, političkih i sigurnosnih okolnosti u svijetu na trendove u sektoru putovanja, posebno na promjene u ponašanju putnika i njihovoj prilagodbi aktualnim trendovima", smatra Staničić.

Tu iznosi primjer Njemačke, za koju je poznato istraživanje Reseianalyse 2025. pokazalo da unatoč negativnom ekonomskom kontekstu i dalje postoji visoka razina namjera putovanja, čak veća nego lani.

Potencijalni putnici spremni su štedjeti drugdje kako bi i dalje mogli putovati, ali će zato ove godine više gledati cijene i birati destinacije po omjeru vrijednosti za novac. Zato i HTZ i resorno ministarstva stalno pozivaju sektor na pametno formiranje cijena, dodaje direktor HTZ-a.

Cijene su važne i domaćim turistima, koji su u ukupnim rezultatima u turizmu pojedinačno po nacijama odmah iza najjačeg njemačkog tržišta, a najbrojniji su i u pred i posezoni.

"Trećinu svih noćenja do sada ove godine ostvarili su upravo domaći turisti i njihov doprinos je vrlo uočljiv", kaže Staničić.

Američko tržište i dalje s pozitivnim trendovima

Utjecaj novih američkih mjera/carina na putovanja turista iz SAD-a za sada se ne vidi, ali Staničić kaže da je to još jedna globalna situacija koju valja pozorno pratiti.

Iznosi pritom da zadnjih nekoliko godina Hrvatska s tržišta SAD-a ostvaruje odlične rezultate koji se očituju i u rastu turističkog prometa i jačanju prepoznatljivosti Hrvatske kao turističke destinacije.

"Najvažniji partneri na američkom tržištu javljaju da za cijelu 2025. očekuju dobre rezultate i nastavak pozitivnih turističkih trendova u Hrvatskoj. Amerikanci žele putovati, imaju raspoložive budžete, a i ove godine imamo sezonsku direktnu zračnu povezanost New York-Dubrovnik pa u skladu sa svime i dalje očekujemo pozitivne trendove s tog tržišta", kaže Staničić.

U promotivnim kampanjama naglasak na manje poznate dijelove zemlje

Na pitanje o efektima promotivnih kampanja HTZ-a za ovu godinu, kaže da su pokrenute krajem prošle godine te se u njima poziva strane turiste na ranije rezerviranje (ljetnih) odmora, a sada je u tijeku glavna kampanja "Get to know me", s naglaskom na manje poznate dijelove zemlje.

"Uz već poznate destinacije poput Zagreba, Splita ili Dubrovnika, želimo predstaviti i manje poznate, čime povećavamo svijest o različitim ponudama i dijelovima Hrvatske. Tu predstavljamo otoke, Gorski kotar, Slavoniju, Zagorje i druge kontinentalne regije", napominje Staničić.

Krovni komunikacijski koncept sa sloganom "Croatia, full of life" ostaje

Iako je HTZ na natječaju tražio prijedloge za novi krovni komunikacijski koncept i vizualni identitet sa sloganom hrvatskog turizma, ipak se odlučio za ostanak dosadašnjeg slogana "Croatia, full of life", uz određene dorade na vizualnom identitetu.

"Za taj izbor smo s članovima Turističkog vijeća HTZ-a uzeli dovoljno vremena kako bi konačna odluka bila promišljena i najbolja za hrvatski turizam i buduću promociju. Pregledom i analizom pristiglih prijedloga na javni poziv, finalnih evaluacija i provedenih tržišnih istraživanja u sklopu kojih su novi prijedlozi testirani, Turističko vijeće HTZ-a jednoglasno je zaključilo da se nijedan nije dovoljno istaknuo kao značajno bolji u odnosu na sadašnji koncept "full of life", kaže Staničić.

I"Sva dosadašnja ulaganja pod konceptom "full of life“ dala su odlične rezultate te smo upravo kroz takav oblik komunikacije postali itekako prepoznatljivi i na domaćoj i globalnoj razini. Važno je znati i to da gotovo nijedna turistička destinacija ne koristi riječ "life", tj. život u svojoj komunikaciji, a upravo taj izraz najbolje odražava sve doživljaje i objedinjenu turističku ponudu Hrvatske", naglašava Staničić.