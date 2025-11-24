Obavijesti

VEĆ JE KRETAO

Kasnili na avion, istrčali su na pistu pa ga htjeli zaustaviti

Uskoro je stigla i policija koja je utvrdila da se radi o dvojici muškaraca starih 28 i 47 godina koji su im rekli da su zakasnili na avion i da su ga pokušali zaustaviti kako bi se ukrcali

Zrakoplov je upravo kretao iz njemačkog Kölna za rumunjski Bukurešt. Motori su već bili upaljeni i trebao je krenut svaki čas. Uto je osoblje na pisti primijetilo kako prema zrakoplovu trče dvojica. Gestikulirali su pilotu da zaustavi avion. Video dvojice koji trče po pisti objavljen je u subotu na Facebooku. 

- Koliko moraš biti glup i misliti da će tako nešto zaista uspjeti? - piše u komentaru.

Uskoro je stigla i policija koja je utvrdila da se radi o dvojici muškaraca starih 28 i 47 godina koji su im rekli da su zakasnili na avion i da su ga pokušali zaustaviti kako bi se ukrcali. Prema pisanju Bilda na pistu su ušli tako što su razbili staklo i pritisnuli gumb koji otvara prolaz na pistu u slučaju nužde. Dobili su prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. Još se ispituje hoće li dobiti kaznu zbog kršenja zakona o sigurnosti zračnog prometa. 

