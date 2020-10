Kaštelani šokirani: 'Kipu Gospe odrubili glavu, sve zalili bojom'

<p>U središtu Kaštel Novog mještane je ujutro dočekao šokantan prizor. Kip Marije Majke Isusove, koji je bio smješten u kamenoj kapelici svete Lucije uz autobusno stajalište, osvanuo je odrubljene glave.</p><p>Nepoznati počinitelji nad cijelim svetištem su se doslovno divljački iživljavali. Vidi se to i po uništenim svijećnjacima, razbacanom cvijeću...</p><p>U ovom napadu kip Blažene Djevice Marije, visok 30-ak centimetara, najviše je pretrpio. Izlomljen je na sigurno šest-sedam komada. Zgroženi mještani poslije su ih poslagali jedan na drugi kako bi barem malo upristojili svoje malo svetište, ali praznine su itekako vidljive. Nakon dekapitacije ostaci gipsane figure, umjetno cvijeće i svijeće preliveni su značajnom količinom masne bijele boje.</p><p>Kaštelani koje smo jučer ujutro susreli oko devastirane kapelice zgroženi su i tužni jer je uništena kapelica kraj koje svaki dan prolaze.</p><h2>Sve su zalili bojom </h2><p>Dok smo fotografirali razrušeno svetište, prišla nam je gospođa Kaja, inače prodavačica u obližnjoj trgovini. U nevjerici je promatrala kip, a onda se pred njim prekrižila.</p><p>- Ovo je mogla samo duševno bolesna osoba napraviti. Ali Majka Božja mu je već oprostila. Svi smo mi njena djeca. Ajme, šta će tek biti kad ovo vide večeras one žene nakon mise, ovuda svi prolaze jer ova ulica vodi od župe do rive. One neće moć doći sebi - zgražala se Kaštelanka.</p><p>Ostaci tridesetak centimetara velikoga kipa privukli su pažnju i umirovljenika Josipa. Vozeći se svakodnevnom rutom na biciklu, pogledao je ka kipu i ostao zapanjen.</p><p>- Ne mogu vjerovati. Baš sam tužan. Još su i cijeli pod ispolijevali tom bojom, pa ovo je užas - razočarano će Josip. Više informacija pokušali smo potražiti od Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Nisu imali nikakvih intervencija na ovome mjestu, pa su naš poziv tretirali kao dojavu i poslije izašli na teren. Za sada su nam mogli reći tek da provode izvide.</p><h2>I prije netko uništio kip </h2><p>Huligani su se, čini se, nad kapelicom iživljavali neko vrijeme jer su nakon razbijanja kipa Gospe, uništavanja svijeća i cvijeća, nastavili sve zalijevati bojom, koju su prolijevali i po podu prilaza. Neki od mještana s kojima smo razgovarali rekli su nam da su boju uočili još prije nekoliko dana, pa se postavlja pitanje od kada oštećeni kip tu zapravo stoji. Sama kapelica naslonjena je na ogradu dječjeg vrtića. Tete koje svako malo izvode vrtićke grupe u šetnju mjestom provode ih točno pored Gospe odrubljene glave.</p><p>Zanimljivo je kako ovo nije prvi put da je uništen kip u kapelici svete Lucije. Budući da nije ni zaštićen nego samo položen u kamenom oluku, osobe loših namjera mogu vrlo jednostavno doći do njega.</p>